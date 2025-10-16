जैसे पति ने छोड़ा साथ, वैसे ही अब बेटा भी..., 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत से मां पर टूटा दुखों का पहाड़

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। प्रेम नगर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 15 वर्षीय किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहा दोस्त बाल-बाल बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर का शव कब्जे में लेकर मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी ट्रक ड्राइवर घटनास्थल पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर इसके मालिक व आरोपी ड्राइवर का पता लगा रही है। पुुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत का मामला दर्ज कर आरोपित चालक का पता लगा रही है।

जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 15 वर्षीय राम महतो के रूप में हुई है। जो किराड़ी स्थित विद्यापति नगर में रहता था। दसवीं कक्षा का छात्र था। पीड़ित परिवार ने बताया कि बृहस्पतिवार को राम अपने घर का राशन लाने के लिए पास में ही रहने वाले अपने दोस्त 16 वर्षीय प्रिंस के साथ मुबारकपुर रोड स्थित एक किराना स्टोर पर गया था।

राशन लेने के बाद राम पीछे बैठ गया, जबकि प्रिंस बाइक चला रहा था। जैसे ही वे मुबारकपुर गांव स्थित वाल्मीकि मंदिर के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रक ने साइड से बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक पर पीछे बैठा राम नीचे गिर गया। इस दौरान ट्रक का पिछला पहिया राम के ऊपर चढ़ गया।

वहीं, चालक को हादसे का पता चलने पर घटनास्थल पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी लोग पहुंच गए। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस और एंबुलेंस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पाया कि किशोर की मौत हो चुकी है।

पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम व एफएसएल टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने प्रिंस के बयान के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित चालक का पता लगा रही है।

चार वर्ष पूर्व सड़क हादसे में पति खोया, अब बेटे की भी... चार वर्ष पूर्व पति लक्ष्मी महतो की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब बेटे की भी सड़क हादसे में मौत होने से मृतक राम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। रोते हुए कहती हैं कि पहले भगवान ने उनके पति और अब बेटे को उनसे छीन लिया। आखिर उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था।

बेटे को उन्होंने राशन की दुकान से दीपावली पर बनने वाले पकवान के लिए राशन लाने के लिए भेजा था। वह राशन लेकर घर तो नहीं लौटा, लेकिन उसकी मौत की खबर आई। राम की मां आगे कहती हैं कि पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से परेशान होकर उन्होंने खुद एक फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू किया।