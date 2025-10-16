दिल्ली में सड़कों पर लगे मलबे के ढेर, क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं निगम के अधिकारी?

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में यमुनापार के लोग गाजीपुर में बने कूड़े के पहाड़ से ही परेशान नहीं है। सड़कों पर जगह-जगह बनाए अवैध लैंडफिल से भी लोग परेशान आ चुके हैं। सड़कों पर सुरक्षित यातायात करना वाहन चालकों के लिए चुनौती बना हुआ है। लोग अपने घरों के मलबे को सड़कों पर फेंक रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निगम उस मलबे को उठाने के लिए रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन कार्रवाई करने को तैयार नहीं। लोगों का दुस्साहस इतना बड़ गया है रात की जगह अब दिन में भी लोग मलबा सड़कों के किनारे डाल रहे हैं। सड़कों पर लोग सुरक्षित यातायात नहीं कर पा रहे हैं, यह निगम, पीडब्यूडी और पुलिस पर सवालिया निशान है।

कड़कड़ी मोड़ पर ही पीडब्ल्यूडी की सड़क को लोगों ने मलबे की लैंडफिल बना दिया है। सड़क के बराबर में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाला है। कुछ दिनों पहले सिंचाई विभाग ने नाले की दीवार कर दी थी। सारा मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है।

वहीं, बुधवार सुबह इस स्थान पर मलबा डालने के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। सारा मलबा सड़क पर गिर गया। इससे करीब एक घंटे तक स्वामी दयानंद मार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी होने से जाम लग गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली वाला मंडावली क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान का मलबा यहां डालने के लिए आया था। वह सड़क पर मलबा न डालें, उसे रोकने वाला कोई नहीं था।