दिल्ली में तेज रफ्तार ट्रक ने ली स्कूटी पर जा रही डीएवी स्कूल की छात्रा की जान, हादसे में दादा घायल

धर्मेंद यादव, बाहरी दिल्ली। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में गोपाल पार्क के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, इस हादसे में दादा के साथ स्कूटी पर जा रही बच्ची की मौत हो गई।

बच्ची के दादा मामूली रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक समेत फरार हो गया। ट्रक दिल्ली नगर निगम का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

यह हादसा शुक्रवार दोपहर ढाई बजे के करीब हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सातवीं कक्षा मे पढ़ने वाली बच्ची अपने दादा मीर सिंह के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी गोपाल पार्क के पवन अचार वाला के सामने रोड संख्या 51 पर एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। मीर सिंह के पैर में भी मामूली चोटें आईं।