    दिल्ली में तेज रफ्तार ट्रक ने ली स्कूटी पर जा रही डीएवी स्कूल की छात्रा की जान, हादसे में दादा घायल

    By Dharmendra YadavEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    दिल्ली के आदर्श नगर में एक दुखद घटना में, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दादा के साथ जा रही एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची डीएवी स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है।

    धर्मेंद यादव, बाहरी दिल्ली। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में गोपाल पार्क के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, इस हादसे में दादा के साथ स्कूटी पर जा रही बच्ची की मौत हो गई।

    बच्ची के दादा मामूली रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक समेत फरार हो गया। ट्रक दिल्ली नगर निगम का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

    यह हादसा शुक्रवार दोपहर ढाई बजे के करीब हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सातवीं कक्षा मे पढ़ने वाली बच्ची अपने दादा मीर सिंह के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी गोपाल पार्क के पवन अचार वाला के सामने रोड संख्या 51 पर एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। मीर सिंह के पैर में भी मामूली चोटें आईं।

    घायल लड़की को पहले शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक बच्ची की पहचान मानवी पाल आजादपुर क्षेत्र के रामेश्वर नगर की रहने वाली थीं और माॅडल टाउन के डीएवी स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा थी।

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि कानून की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक पर नगर निगम लिखा हुआ था।

