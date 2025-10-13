मासूम की गर्दन के ऊपर से गुजर गया ई-रिक्शा, 5 वर्ष के बच्चे की दर्दनाक मौत
दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में एक दर्दनाक हादसे में, एक पांच साल के बच्चे की ई-रिक्शा के नीचे दबकर मौत हो गई। गली में खड़े ई-रिक्शा में चाबी लगी थी, जिसे खेलते हुए बच्चों ने चालू कर दिया। बच्चा रिक्शा के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। संगम विहार में ई-रिक्शा के नीचे दबकर एक पांच वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। गली में पानी की डिलीवरी करने वाले ई-रिक्शा खड़ा था। उसमें चाभी भी लगी थी।
इस बीच आसपास खेल रहे बच्चों ने ई-रिक्शा स्टार्ट कर दिया। बच्चा रिक्शा के नीचे आ गया और पहिया उसकी गर्दन पर चढ़ गया। अन्य बच्चों का शोर सुनकर स्थानीय निवासियों ने उसे बाहर निकाला।
जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पिता काम करने गया था। मौके पर उसका चाचा भी साथ था।
पूछताछ में पता चला कि गली में खड़े पानी की डिलीवरी करने वाले ई-रिक्शा को एक अन्य बच्चे ने गलती से स्टार्ट कर दिया। बच्चा भी वहीं था। वाहन स्टार्ट होने पर वह उसके नीचे फंस गया और उसे गंभीर चोटें आईं। शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया। संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
