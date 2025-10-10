सफदरजंग में दर्दनाक हादसा, एक मजदूर की मौत, ठेकेदार पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिले के सफदरजंग एन्क्लेव में बेसमेंट की खोदाई के दौरान निकली मिट्टी ढहने से बृहस्पतिवार को उसके नीचे दबकर एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में एक नया मोड़ आने से पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

घायल श्रमिकों के अनुसार मंगलवार को हुई वर्षा के दौरान मिट्टी पूरी तरह गीली हो गई उन्होंने उसे हटवाने के लिए कई बार ठेकेदार से कहा था, मगर उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और शाम को बेसमेंट में पिलर के लिए लोहे के सरिये बांधने के दौरान अचानक मिट्टी ढह कर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गई थी।

सफदरजंग एन्क्लेव के बी-5 ब्लाॅक में बेसमेंट खोदाई के बाद कालम डालने के लिए लोहे के सरिये बांधने का काम चल रहा था। बृहस्पतिवार शाम को निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की खोदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी का बड़ा हिस्सा अचानक वहां काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। सूचना मिलते ही सफदरजंग एन्क्लेव थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रजनीश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

घटना की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई। मिट्टी में दबे पांच श्रमिकों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाकियों का उपचार चल रहा है। मृतक की पहचान मदनगीर निवासी हरि मोहन के रूप में हुई है, जबकि घायलों में प्रदीप, चीकू, बाबूलाल और अशोक शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, शाम करीब छह बजे उन्हें सूचना मिली थी कि सफदरजंग में दीवार गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंच कर पता चला कि बेसमेंट में मिट्टी गिरी है।