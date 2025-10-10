Language
    सफदरजंग में दर्दनाक हादसा, एक मजदूर की मौत, ठेकेदार पर गिरी गाज

    By Amit Bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:21 PM (IST)

    दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में एक निर्माणाधीन स्थल पर मिट्टी धंसने से पांच मजदूर दब गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने बचाव कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने लापरवाही के आरोप में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिले के सफदरजंग एन्क्लेव में बेसमेंट की खोदाई के दौरान निकली मिट्टी ढहने से बृहस्पतिवार को उसके नीचे दबकर एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में एक नया मोड़ आने से पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

    घायल श्रमिकों के अनुसार मंगलवार को हुई वर्षा के दौरान मिट्टी पूरी तरह गीली हो गई उन्होंने उसे हटवाने के लिए कई बार ठेकेदार से कहा था, मगर उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और शाम को बेसमेंट में पिलर के लिए लोहे के सरिये बांधने के दौरान अचानक मिट्टी ढह कर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गई थी। 

    सफदरजंग एन्क्लेव के बी-5 ब्लाॅक में बेसमेंट खोदाई के बाद कालम डालने के लिए लोहे के सरिये बांधने का काम चल रहा था। बृहस्पतिवार शाम को निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की खोदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी का बड़ा हिस्सा अचानक वहां काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। सूचना मिलते ही सफदरजंग एन्क्लेव थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रजनीश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

    घटना की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई। मिट्टी में दबे पांच श्रमिकों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाकियों का उपचार चल रहा है। मृतक की पहचान मदनगीर निवासी हरि मोहन के रूप में हुई है, जबकि घायलों में प्रदीप, चीकू, बाबूलाल और अशोक शामिल हैं।

    पुलिस के अनुसार, शाम करीब छह बजे उन्हें सूचना मिली थी कि सफदरजंग में दीवार गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंच कर पता चला कि बेसमेंट में मिट्टी गिरी है।

    दमकलकर्मियों ने एक-एक कर तीन लोगों को बाहर निकाला। रात करीब सवा सात बजे मिट्टी में दबे हरिमोहन को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। हरिमोहन का पैर बेसमेंट में खड़े लोहे के पिलर में फंस गया था। मिट्टी गिरने के कारण पिलर टेढ़ा हो गया था। दमकलकर्मियों ने कटर से लोहे की सरिया को काटकर उन्हें बाहर निकाला। उस समय वह जिंदा थे।

