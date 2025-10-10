Language
    चचेरे भाई की ज्वेलरी शॉप से 10 सोने की चेन लूटने वाले दो भाई समेत तीन गिरफ्तार, मिर्च स्प्रे छिड़क की थी चोरी

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-18 में एक ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लाखों रुपये की सोने की चेन लूटी थी। आरोपियों में पीड़ित के दो चचेरे भाई भी शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी हुई चेन और नकदी बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने जेल में दोस्ती की थी और लूट की योजना बनाई थी।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-18 स्थित अपने चचेरे भाई की ज्वेलरी दुकान में अपने दोस्तों के साथ लूटपाट करने वाले आरोपितों को समयपुर बादली थाना पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने दुकान से लाखों रुपये के दस सोेने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। आरोपितों की पहचान पीड़ित के दो चचेरे भाई विशाल और मनीष और इनके दोस्त सुमित डबास के रूप में हुई है।

    पुलिस जांच में पता चला कि सुमित राष्ट्रीय स्तर का वालीबाल खिलाड़ी है, वहीं, नरेला में हत्या के एक मामले में भी शामिल रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 लाख कीमत के दस सोने की चेन, मोबाइल फोन और 10 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि चार अक्तूबर दोपहर समयपुर बादली थाना पुलिस को रोहिणी सेक्टर-18 स्थित ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्च स्प्रे छिड़ककर करीब दस सोने की चेन लूटकर भाग गए।

    थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह जाखड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। घटना के 24 घंटे के भीतर ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विशाल और सुमित डबास के पास से पांच पांच सोने की चेन 10 हजार रुपये व एक मोबाइल फोन मिला। पता चला कि आरोपितों ने एक सोने की चेन बेचकर अपने दो खातों में 80 हजार रुपये जमा करवाए हैं, पुलिस ने उस खाते को फ्रीज कर दिया।

    जेल में हुई थी दोस्ती

    पूछताछ में पता चला कि आरोपित विशाल वर्मा स्नातक है, जो बेरोजगार के साथ-साथ नशे का आदि है। अक्तूबर 2024 में शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने उसे छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

    दिसंबर 2024 को विशाल और सुमित की तिहाड़ जेल में दोस्ती हुई थी। विशाल जनवरी 2025 में जेल से बाहर आया। हाल ही में उसकी शादी हुई। वहीं, सुमित डबास 18-19 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद हाल ही में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया था। सभी ने मिलकर अनिल की ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की योजना बनाई।

    गोल्ड एक्सचेंजर से बेची सोने की चेन

    वारदात को अंजाम देने के लिए उत्तम नगर से एक टैक्सी किराये पर ली। लूटपाट के बाद विशाल और मनीष गुरुग्राम में एक पंजीकृत गोल्ड एक्सचेंजर के पास गए। वहां एक चेन बेच दी। उसने एक फोन खरीदा और मनीष के खाते में 50 हजार रुपये और उसकी पत्नी के खाते में 30 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

