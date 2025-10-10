Language
    खजूरी चौक पर चाकू से गोदकर सैलून ओनर की हत्या, झाड़ियों में पड़ा मिला खून से लथपथ शव

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:53 PM (IST)

    उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक में बदमाशों ने एक सैलून संचालक, गजेंद्र की चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गजेंद्र के परिवार ने लूट का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। खजूरी चौक पर बृहस्पतिवार रात बदमाशों ने चाकू से गोदकर एक सैलून संचालक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक की पहचान गजेंद्र के रूप में हुई है। शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं। आशंका है कि लूट का विरोध करने पर हत्या को अंजाम दिया गया है। न्यू उस्मानपुर थाना ने हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    गजेंद्र मेरठ स्थित अजरारा गांव के रहने वाले थे। परिवार में कई सदस्य हैं। गजेंद्र दयालपुर इलाके में सैलून चलाते थे। परिवार ने बताया कि गजेंद्र बृहस्पतिवार को घर से सैलून गए थे। शाम छह बजे अपने चाचा तिलकराम से फोन पर बात की थी।

    रात दो बजे तिलकराम के फोन पर पुलिस का काॅल आया और बताया कि गजेंद्र की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि रात 11:27 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि खजूरी चौक के पास सुनसान जगह पर झाड़ियों में एक व्यक्ति खून से लथपथ मिला है।

    पुलिस ने घायल को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है गजेंद्र की किसी से रंजिश नहीं थी। वह सुबह अपने सैलून जाते थे और रात को वापस आते थे। परिवार ने आशंका जताई कि लूट का विरोध करने पर गजेंद्र की हत्या हुई है। उनके पास से कोई सामान नहीं मिला है।

    "पुलिस ने पोस्टमाॅर्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। हत्या का केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।"

    -आशीष मिश्रा, उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त।

