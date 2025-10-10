खजूरी चौक पर चाकू से गोदकर सैलून ओनर की हत्या, झाड़ियों में पड़ा मिला खून से लथपथ शव

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। खजूरी चौक पर बृहस्पतिवार रात बदमाशों ने चाकू से गोदकर एक सैलून संचालक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक की पहचान गजेंद्र के रूप में हुई है। शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं। आशंका है कि लूट का विरोध करने पर हत्या को अंजाम दिया गया है। न्यू उस्मानपुर थाना ने हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गजेंद्र मेरठ स्थित अजरारा गांव के रहने वाले थे। परिवार में कई सदस्य हैं। गजेंद्र दयालपुर इलाके में सैलून चलाते थे। परिवार ने बताया कि गजेंद्र बृहस्पतिवार को घर से सैलून गए थे। शाम छह बजे अपने चाचा तिलकराम से फोन पर बात की थी।

रात दो बजे तिलकराम के फोन पर पुलिस का काॅल आया और बताया कि गजेंद्र की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि रात 11:27 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि खजूरी चौक के पास सुनसान जगह पर झाड़ियों में एक व्यक्ति खून से लथपथ मिला है।