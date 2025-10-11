Traffic Diversion: हाफ मैराथन के चलते दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन, सुबह 4:45 से 10 बजे तक अलर्ट
दिल्ली में हाफ मैराथन के आयोजन के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 4:45 बजे से 10 बजे तक कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। हाफ मैराथन के चलते यह बदलाव किया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होने वाली हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर रन के दौरान सुबह से ही कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस मौके पर विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से इन इलाकों में यात्रा करने से बचें और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।
क्या है हाफ मैराथन की टाइमिंग?
हाफ मैराथन सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर और 10 किलोमीटर रन 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी। इसके चलते सुबह 4 बजकर 45 मिनट से लेकर 10 बजे तक कई मार्गों पर ट्रैफिक को नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि सभी आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी जाएगी, जबकि जंक्शनों पर क्रास मूवमेंट केवल स्थिति और प्रतिभागियों की संख्या को देखते हुए सीमित रूप में दी जाएगी।
किन रास्तों से होकर गुजरेगा हाफ मैराथन?
हाफ मैराथन का मार्ग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर भूषण पितामह मार्ग, लोधी रोड, श्री अरबिंदो मार्ग (सफदरजंग टाम्ब जंक्शन), मथुरा रोड, सुभ्रमण्यम भारती मार्ग, डा. जाकिर हुसैन मार्ग, सी-हेक्सागन, कर्तव्य पथ, रफी अहमद किदवई मार्ग और इंडिया गेट कैनोपी से होकर वापस स्टेडियम के अंदर फिनिश होगा। वहीं 10 किलोमीटर रन जीवनदीप बिल्डिंग (संसद मार्ग) से शुरू होकर पटेल चौक, संसद मार्ग, रफी मार्ग, जनपथ, इंडिया गेट कैनोपी, सी-हेक्सागन, डा. जाकिर हुसैन मार्ग, सुभ्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड और भूषण पितामह मार्ग से गुजरते हुए जेएलएन स्टेडियम के बाहर समाप्त होगी।
यहां पढ़ें हाफ मैराथन के लिए जारी की गई एडवाइजरी
एडवाइजरी के मुताबिक, ट्रैफिक को 4 एवेन्यू-भूषण पितामह मार्ग जंक्शन (सेवा नगर फ्लाईओवर के नीचे), कोटला रेड लाइट, मेहरचंद मार्केट रेड लाइट, जोर बाग कालोनी रोड, अरबिंदो मार्ग-लोधी रोड जंक्शन, राजेश पायलट मार्ग-अमृता शेरगिल मार्ग, सुभ्रमण्यम भारती मार्ग के प्रमुख जंक्शन (मैक्स म्यूलर, महर्षि रमण, आर्च बिशप माकारियोस, जाकिर हुसैन, पंडारा रोड), मथुरा रोड-भैरों रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, नेला गुम्बद, जनपथ-मौलाना आजाद रोड, सुनेहरी मस्जिद और गुरुद्वारा रकाबगंज राउंडअबाउट से डायवर्ट किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कार्यक्रम के दौरान इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, लोधी रोड, मथुरा रोड और जेएलएन स्टेडियम क्षेत्र में निजी वाहनों से बचें और आवश्यक होने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाएं।
