Delhi News: सफदरजंग एन्क्लेव में निर्माणाधीन दीवार गिरने से श्रमिक की मौत, कई घायल; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान हरि मोहन के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान प्रदीप, चीकू, बाबूलाल और अशोक के रूप में हुई है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। सभी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

पुलिस के मुताबिक, उन्हें शाम करीब 6.15 बजे सफदरजंग एन्क्लेव के बी-5 ब्लाक में दीवार गिरने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि फोन करने वाले ने हमें बताया कि एक दीवार गिर गई है, जिसके मलबे में चार-पांच लोग दब गए हैं, जिनमें से दो-तीन के मारे जाने की आशंका है। इसके बाद, एसएचओ रजनीश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और साथ ही तीन दमकल गाड़ियों और 18 दमकलकर्मियों को तुरंत भेजा गया और बिना किसी देरी के बचाव अभियान शुरू किया गया।

मौके पर पहुंचने पर, बचावकर्मियों ने पाया कि बेसमेंट का निर्माण कार्य चल रहा था। खोदाई के दौरान, एक कोने का कंक्रीट का खंभा और आसपास की मिट्टी धंस गई, जिससे इमारत की दीवार ढह गई। मौके पर काम कर रहे कई श्रमिक मलबे और मिट्टी के नीचे दब गए। घायल श्रमिकों को तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनमें से हरि मोहन को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्यों का इलाज चल रहा है।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना व्यस्ततम यातायात समय के दौरान हुई, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने में देरी हुई। अधिकारी ने बताया कि घटना के समय, लगभग 22 श्रमिक घटनास्थल पर मौजूद थे। उनमें से पांच बेसमेंट निर्माण के लिए लोहे की छड़ों पर सुरक्षा जाल लगा रहे थे, तभी गीली मिट्टी का एक बड़ा ढेर उन पर गिर पड़ा।