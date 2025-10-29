अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के चलते रोहिणी में चार दिन रहेगा रूट डायवर्जन, PM मोदी भी करेंगे शिरकत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रोहिणी इलाके में आयोजित सार्द्ध शताब्दी अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के विशेष कार्यक्रम के कारण 30 अक्टूबर से दो नवंबर तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। वहीं इस महासम्मेलन में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे।

ऐसे में रोहिणी के आसपास कई रूटों को डायवर्ट किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले मार्ग की जानकारी लें और प्रभावित क्षेत्रों से बचने की कोशिश करें। यातायात पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित होने वाले बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 31 अक्टूबर को स्वर्ण जयंती पार्क और आसपास का पूरा इलाका बंद रहेगा, जबकि अन्य दिनों में सुबह छह बजे से रात दस बजे तक भीड़भाड़ की संभावना जताई गई है।

इस अवधि में भगवन महावीर रोड, केएनके मार्ग, एचएल परवाना रोड, बवाना रोड, कंझावला रोड और दहिया बादशाह मार्ग पर यातायात धीमा रहेगा। व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही इन सड़कों पर अस्थायी रूप से रोक दी गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुझाए वैकल्पिक मार्ग पुलिस ने आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। रोहिणी सेक्टर के निवासियों को महाराजा अग्रसेन मार्ग और दहिया बादशाह रोड को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, रिंग रोड से रोहिणी की ओर जाने वाले सभी कमर्शियल वाहनों का प्रवेश सुबह छह बजे से रात दस बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।