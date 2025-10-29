केजरीवाल से जुड़े केस की जांच में तेजी लाने का आदेश, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 3 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने यह आदेश उस समय दिया, जब जांच अधिकारी ने केजरीवाल की अनुपस्थिति के कारण उनसे पूछताछ न हो पाने की जानकारी देते हुए अतिरिक्त समय मांगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने जांच अधिकारी से कहा कि मामले की जांच जल्द पूरी की जाए और तीन दिसंबर को अगली सुनवाई पर अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की जाए।

जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले में पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नीतिका शर्मा से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन केजरीवाल के उस समय दिल्ली में मौजूद न होने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। इससे पहले 29 सितंबर को हुई सुनवाई में भी अदालत ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए समय दिया था।