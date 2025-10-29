दिल्ली PWD के विशेष सचिव अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार, कुछ ही घंटों में हुईं दो आत्महत्याओं से जुड़ रहा नाम
दिल्ली सरकार आईएएस तालो पोटोम के बारे में अरुणाचल प्रदेश पुलिस से आधिकारिक पत्र का इंतजार कर रही है। पोटोम, जो दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव हैं, अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं। एक आत्महत्या मामले में नाम आने के बाद उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पोटोम ने खुद को निर्दोष बताया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। IAS Talo Potom को लेकर दिल्ली सरकार अरुणाचल प्रदेश पुलिस के पत्र का इंतजार कर रही है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग में पोटोम अभी भी विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं, इन्हें अरुणाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है।
पीडब्ल्यूडी कार्यालय में उनके नाम की नेम प्लेट लगी है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है। अधिकारी ने कहा कि वह छुट्टी पर अरुणाचल प्रदेश में अपने घर गए थे। आधिकारिक जानकारी मिलने पर इस बारे में गृह मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। गृह मंत्रालय इस बारे में कार्रवाई करेगी।
पोटोम अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज से प्रमोटेड आईएएस हैं। एजीएमयूटी कैडर मिलने के बाद पूर्व में ईटानगर कैपिटल रीजन के डीएम रह चुके हैं। 53 वर्षीय पोटोम पहली बार तबादला होकर दिल्ली आए थे और गत जून से दिल्ली पीडब्ल्यूडी में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे, वह छुट्टी लेकर गत 17 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश अपने घर गए थे।
19 वर्षीय युवक ने सुसाइड नोट में लगाया यौन शोषण का आरोप
इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में 23 अक्टूबर को 19 वर्षीय गोमचू येकर ने आत्महत्या कर ली थी। उसका शव निरजुली के लेखी गांव में उसके किराये के कमरे में मिला था। घटनास्थल से बरामद हुए सुसाइड नोटों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, यौन शोषण, हेरफेर और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पोटोम और ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) के कार्यकारी अभियंता लिकवांग लोवांग दोनों का नाम लिया गया था।
जिस लिकवांग लोवांग अभियंता का नाम सुसाइड नोट में था, इसके कुछ घंटे बाद ही उसने भी अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। 25 अक्टूबर को लुकआउट सर्कुलर जारी होने के दो दिन बाद आईएएस ने 29 अक्टूबर को ईटानगर के नीरजुली पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर, आईएएस पोटोम ने अपने को निर्दाष बताया है।
