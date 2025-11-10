अगले 45 दिन तक बंद रहेगी न्यू रोहतक रोड, पंजाब बाग और पश्चिमी दिल्ली जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी
न्यू रोहतक रोड पर अगले डेढ़ महीने तक ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। न्यू रोहतक रोड पर अगले डेढ़ महीने तक लोगों को भारी ट्रैफिक से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से शुरू किए गए ड्रेनेज मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम आनंद पर्वत इलाके में कमल टी पाइंट से लेकर जाखिरा फ्लाईओवर तक पंजाबी बाग की दिशा में चल रहा है।
इस काम की वजह से सड़क की दो लेनें प्रभावित रहेंगी और वाहनों की आवाजाही में लगातार दिक्कत बनी रहेगी। यह काम नौ नवंबर से शुरू होकर करीब 45 दिनों तक हर रोज सुबह 11 से रात 9 बजे तक चलेगा।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस दौरान नई रोहतक रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ने और जाम की स्थिति बनी रहने की पूरी संभावना है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस मार्ग से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। पुलिस ने कहा कि जल बोर्ड के काम के कारण इस हिस्से में ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी रहेगी और पीक आवर्स में जाम लगने की संभावना ज्यादा है।
जो वाहन चालक नई रोहतक रोड का इस्तेमाल कर पंजाबी बाग या पश्चिमी दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, वे कमल टी पाइंट से दाहिनी ओर मुड़कर वीर बंदा बैरागी मार्ग के रास्ते सराय रोहिल्ला और वहां से इंद्रलोक होकर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। यह मार्ग अपेक्षाकृत सुगम रहेगा और मुख्य सड़क पर दबाव को कम करेगा।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मौके पर ट्रैफिक स्टाफ की तैनाती की गई है जो हालात के अनुसार ट्रैफिक को नियंत्रित करेगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे गैरजरूरी यात्रा से बचें और यदि यात्रा करनी ही हो तो पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें ताकि देरी और जाम से बचा जा सके। अधिकारियों ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए निरंतर माॅनिटरिंग की जाएगी और जरूरत के मुताबिक मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव भी किए जाएंगे।
