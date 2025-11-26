दिल्ली में टमाटर के दाम में अचानक उछाल से आम आदमी परेशान, लोगों को राहत देने लिए NCCF उठाया कदम

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। टमाटर के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। सप्ताहभर में टमाटर के थोक के साथ-साथ खुदरा दाम में 25 से लेकर 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हफ्ते पहले बाजार में 40-50 रुपये किलोग्राम बिकने वाला टमाटर आज 60-70 रुपये बिक रहा है।

दाम वृद्धि थामने के लिए एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ) ने राजधानी में सस्ते दाम पर टमाटर बेचना आरंभ कर दिया है। एनसीसीएफ की ओर से 52 रुपये प्रति किलो टमाटर बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बेमौसमी वर्षा से टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, हालिया दाम बढ़ोतरी के पीछे यही वजह बताई जा रही है। अगले महीने नई फसल बाजार में आने तक टमाटर के दामों में तेजी बनी रहने का अनुमान है।

आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी में पिछले लगभग 10 दिन से टमाटर की आवक लगातार घट रही है। आवक घटने का असर दाम भी दिखने लगा है। वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सचिव संजय भगत का कहना है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी, छत्तीगढ़ की राजधानी रायपुर के अलावा महाराष्ट्र के नासिक से टमाटर की आवक इस बार काफी कम है।

इस बार इन जगहों पर बेमौसमी बारिश ने टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। सप्ताहभर पहले टमाटर का थोक दाम 35-40 था, अब 45-50 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। शादी-ब्याह का सीजन है, इसलिए टमाटर की मांग ज्यादा है।

दाम बढ़ने का यह दूसरा कारण है। एसोसिएशन के महासचिव अनिल मल्होत्रा ने बताया कि आज टमाटर का थोक भाव 48 रुपये से 56 रुपये किलो रहा। थोक के दाम बढ़ने के बाद खुदरा भाव में 30 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है।

बाजार में टमाटर 60 से लेकर 70 रुपये किलो बिक रहा है। कुछेक जगह 80 रुपये बिक रहा है। प्रशांत विहार की रजापुर मार्केट में आज टमाटर 70 रुपये तक बिका। सुल्तानपुरी की जगदंबा मार्केट में सूरज ने बताया कि 15 दिनों पहले टमाटर 20-30 रुपये किलो बेच रहा था, आज भाव 50-60 रुपये किलो है।

एनसीसीएफ बेच रहा है 52 रुपये किलो टमाटर बढ़ती कीमत के बीच ग्राहकों को रियायती दाम पर टमाटर उपलब्ध कराने के लिए एनसीसीएफ ने राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्टाल/आउटलेट्स शुरू किए हैं। अपनी स्टाल पर एनसीसीएफ जनाह ब्रांड का टमाटर 52 रुपये किलो बेच रहा है।