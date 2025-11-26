दिल्ली में बुधवार को 2022 के बाद रही नवंबर की सबसे ठंडी सुबह, 8.0 डिग्री सेल्सियस तक गिरा न्यूनतम तापमान

यह सामान्य से 3.3 डिग्री कम है। आयानगर में न्यूनतम तापमान और भी कम 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम है।



वहीं, बुधवार को अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। यह इस महीने का अब तक का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान है। पालम का अधिकतम तापमान सबसे कम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम है। हवा में नमी का स्तर 100 से 41 प्रतिशत रहा।



इस माह का सबसे कम तापमान इससे पहले 17 नवंबर को 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2024 के नवंबर में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस और 2023 में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। 2022 में नवंबर का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो हाल के वर्षों में इस महीने का सबसे कम तापमान है।



मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को सुबह हल्के से मध्यम श्रेणी का कोहरा छाए का अनुमान लगाया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 और 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।हवा की गति पांच से दस किमी प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।