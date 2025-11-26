कैदियों की सुरक्षा पहले... तिहाड़ की सेमी-ओपन जेल कराई खाली, मरम्मत तक मंडोली में रहेगा ठिकाना

गौतम कुमार मिश्रा, वेस्ट दिल्ली। ओवरक्राउडिंग की समस्या से जूझ रही देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल की सेमी-ओपन जेल बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया है। हालत ऐसी है कि कैदी वहां रहने से डर रहे हैं। सभी हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि जब तक सेमी-ओपन जेल बिल्डिंग की ज़रूरी मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक कैदियों के लिए नया घर मंडोली की जेल नंबर 14 होगी।

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने भी अपने इंस्पेक्शन के दौरान माना कि कुछ को छोड़कर ज़्यादातर सेमी-ओपन जेल बिल्डिंग खराब हालत में है। बिल्डिंग की हालत को देखते हुए इसे अभी कुछ ही रहने लायक बताया गया है। इसे देखते हुए जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपन जेल के कैदियों को रहने लायक हिस्से में रहने देने का फैसला किया है। सेमी-ओपन जेल के लिए चुने गए बाकी कैदियों को मंडोली की जेल नंबर 14 में ट्रांसफर किया जाएगा। जेल नंबर 14 के सुपरिटेंडेंट को इन कैदियों के रहने, सैलरी, आने-जाने की सुविधा और हेल्थकेयर का तुरंत इंतज़ाम करने का आदेश दिया गया है।

कैदियों से उनके पूरे रिकॉर्ड (सज़ा की फाइलें, मेडिकल रिकॉर्ड, सज़ा की किताबें, PP अकाउंट, स्मार्ट कार्ड बैलेंस, वगैरह) जमा करने को कहा गया है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ़ किया है कि रिपेयर का काम पूरा होने के बाद तिहाड़ सेमी-ओपन और ओपन जेल पूरी कैपेसिटी के साथ फिर से खोल दिए जाएंगे। अभी, कैदियों की सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता दी जा रही है।