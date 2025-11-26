Language
    कैदियों की सुरक्षा पहले... तिहाड़ की सेमी-ओपन जेल कराई खाली, मरम्मत तक मंडोली में रहेगा ठिकाना

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:49 PM (IST)

    दिल्ली की तिहाड़ जेल में सेमी-ओपन जेल की जर्जर हालत के चलते कैदियों को मंडोली जेल में स्थानांतरित किया गया है। जेल प्रशासन ने कैदियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया। मरम्मत कार्य जल्द शुरू होगा, जिसके बाद कैदियों को वापस लाया जाएगा। 

    दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल मुख्यालय। जागरण

    गौतम कुमार मिश्रा, वेस्ट दिल्ली। ओवरक्राउडिंग की समस्या से जूझ रही देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल की सेमी-ओपन जेल बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया है। हालत ऐसी है कि कैदी वहां रहने से डर रहे हैं। सभी हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि जब तक सेमी-ओपन जेल बिल्डिंग की ज़रूरी मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक कैदियों के लिए नया घर मंडोली की जेल नंबर 14 होगी।

    पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने भी अपने इंस्पेक्शन के दौरान माना कि कुछ को छोड़कर ज़्यादातर सेमी-ओपन जेल बिल्डिंग खराब हालत में है। बिल्डिंग की हालत को देखते हुए इसे अभी कुछ ही रहने लायक बताया गया है। इसे देखते हुए जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपन जेल के कैदियों को रहने लायक हिस्से में रहने देने का फैसला किया है। सेमी-ओपन जेल के लिए चुने गए बाकी कैदियों को मंडोली की जेल नंबर 14 में ट्रांसफर किया जाएगा। जेल नंबर 14 के सुपरिटेंडेंट को इन कैदियों के रहने, सैलरी, आने-जाने की सुविधा और हेल्थकेयर का तुरंत इंतज़ाम करने का आदेश दिया गया है।

    कैदियों से उनके पूरे रिकॉर्ड (सज़ा की फाइलें, मेडिकल रिकॉर्ड, सज़ा की किताबें, PP अकाउंट, स्मार्ट कार्ड बैलेंस, वगैरह) जमा करने को कहा गया है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ़ किया है कि रिपेयर का काम पूरा होने के बाद तिहाड़ सेमी-ओपन और ओपन जेल पूरी कैपेसिटी के साथ फिर से खोल दिए जाएंगे। अभी, कैदियों की सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

    जेल का नाम मंजूर कैपेसिटी (कैदी)
    तिहाड़ सेमी-ओपन जेल (पुरुष) 46
    तिहाड़ सेमी-ओपन जेल (महिला) 10
    मंडोली सेमी-ओपन जेल (पुरुष) 25
    तिहाड़ ओपन जेल (पुरुष) 10
    कुल मंजूर कैपेसिटी 91 कैदी

    सेमी-ओपन और ओपन जेल क्या हैं?

    तिहाड़ जेल (दिल्ली) भारत के सबसे बड़े जेल कॉम्प्लेक्स में से एक है, जो रिस्टोरेटिव जस्टिस पर ज़ोर देता है। सेमी-ओपन और ओपन जेल कैदियों के रिहैबिलिटेशन के लिए खास सुविधाएं देते हैं। ये पारंपरिक बंद जेलों से अलग हैं, जहाँ कैदियों को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। दोनों जेलों में अच्छे व्यवहार वाले चुने हुए दोषी कैदी रखे जाते हैं। सेमी-ओपन जेल एक सेमी-ओपन जेल सिस्टम है जहाँ चुने हुए कैदियों को जेल परिसर में काम करने की इजाज़त होती है।

    कैदी सुबह जेल से (लेकिन परिसर के अंदर) बागवानी, कंस्ट्रक्शन या जेल की फैक्ट्री में मज़दूरी जैसी एक्टिविटी करने के लिए जा सकते हैं। वे शाम को लौटते हैं। उनके पास एक टेलीविज़न, किचन और बेसिक सुविधाएँ होती हैं। दूसरी ओर, एक ओपन जेल पूरी तरह से ओपन जेल होती है जहाँ कैदी जेल परिसर के बाहर काम कर सकते हैं और शाम को तय समय पर लौट सकते हैं। कैदी अपने परिवारों से मिल सकते हैं और आज़ादी से रहने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओपन जेल सिर्फ़ उन कैदियों के लिए खुली होती हैं जिन्होंने सेमी-ओपन जेलों में कम से कम दो साल बिताए हों।