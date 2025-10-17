दिल्ली में बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश मामले में बड़ा खुलासा, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में मैदानगढ़ी स्थित साउथ एशियन विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। आरोपी की ओर से भेजे गए धमकी वाले मैसेज और ई-मेल की जांच में पता चला है कि ये मैसेज बी-ब्लाक स्थित हॉस्टल के आइपी एड्रेस से भेजे गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें