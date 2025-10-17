Language
    दिल्ली में बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश मामले में बड़ा खुलासा, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:55 AM (IST)

    एक धमकी भरा ई-मेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस हॉस्टल का पाया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। साइबर सेल की टीम आईपी एड्रेस के माध्यम से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में मैदानगढ़ी स्थित साउथ एशियन विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। आरोपी की ओर से भेजे गए धमकी वाले मैसेज और ई-मेल की जांच में पता चला है कि ये मैसेज बी-ब्लाक स्थित हॉस्टल के आइपी एड्रेस से भेजे गए थे।

    बताया गया कि आरोपी की डिवाइस लगातार हॉस्टल के वाईफाई से जुड़ी हुई थी। पुलिस मान कर चल रही है कि आरोपी वारदात से पहले और फिर बाद में भी विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद था।

    वहीं, जांच में पता चला कि पीड़िता को धमकी भरे मैसेज भी इसी ब्लाक से भेजे गए थे। आरोपी का आइपी एड्रेस भी उसी वाईफाई का है, जिससे पीड़िता जुड़ी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने अब उन सभी लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है, जो इस हॉस्टल में रहते हैं या फिर पिछले पांच दिनों में लगातार उनका यहां आना-जाना रहा है।

    कुछ दूरी पर बने ब्वायज हास्टल में भी पुलिस पूछताछ करेगी। वहीं, पीड़िता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि छात्रा ने भी मैसेज भेजने के बयान को कई बार बदला है।

    सूत्रों के मुताबिक, पुलिस दो दिन लगातार घटनास्थल पर पहुंची और रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब्त कर उनकी जांच की है, लेकिन आरोपितों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला।

    वहीं, वीडियो फुटेज में छात्रा अकेली आते-जाते दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं दिखा कि कोई छात्रा का कर रहा था। पुलिस ने प्रश द्वारा बताए गए सभी सुरक्षाक से पूछताछ कर ली है।