अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला से एक लाख की साड़ी चोरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी करने वालीं दो युवतियां पकड़ीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अब लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। भीड़ बढ़ने के साथ ही मेले में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। एक ही दिन में दो स्टाल से चोरी की वारदातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं।

सबसे पहले यहां एक हाल से एक लाख रुपये कीमत की एक साड़ी चोरी हो गई, जबकि एक अन्य हाल में आर्टिफिशल आभूषण बेचने वाले स्टाल पर महिला चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि सादे कपड़ों में तैनात अलर्ट स्टाफ ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। इनके पास से चोरी किया गया हजारों रुपये का सामान बरामद कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, हाल नंबर-5 में स्टाल चलाने वाली युवती ने बताया कि उनके स्टाल के पास ही साड़ी का स्टाल लगाया हुआ है। बृहस्पतिवार को पता चला कि स्टाल से एक लाख रुपये कीमत की एक साड़ी चोरी हो गई है। इसके बाद वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो एक बुजुर्ग स्टाल से साड़ी चोरी करते दिखाई दिया।

जिसके बाद से साड़ी चोरी करने वाले बुजुर्ग की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस की क्रैक टीम को इस मामले की जांच में लगाया गया है। एक लाख की इस साड़ी की खासियत यह है कि इसे हाथों से बनाया जाता है। यह प्योर सिल्क की होती है, इसे बनने में तीन से चार महीने लगते हैं, इसलिए इतनी कीमती होती है।

दो महिला आरोपियों को पकड़ा वहीं, बृहस्पतिवार को ही हाॅल नंबर-1 में भी चोरी की दो घटनाएं हुईं। खास बात यह रही कि वहां काम करने वाली युवतियां चोरी की शिकायत करने पुलिस के पास जा ही रही थीं कि तभी पुलिस दोनों युवतियों को पकड़कर उनके पास ले आईं।