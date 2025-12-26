Language
    अब प्रगति मैदान टनल में नहीं भरेगा पानी, PWD ने कर ली पूरी तैयारी; निर्माण में खर्च होंगे 4 करोड़

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    प्रगति मैदान टनल। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान सुरंग सड़क और उसके साथ बने अंडरपास में हो रहे जल रिसाव का स्थाई समाधान हो सकेगा। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है। 

    बता दें कि इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं, जिसके तहत इस कार्य पर तीन करोड़ 70 लख रुपये खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि इस कार्य के स्थाई समाधान की जरूरत है। जिसके तहत प्रगति मैदान की ओर जाने वाली मुख्य सुरंग सहित इसके साथ बने चार अंडरपास में भी जल रिसाव रोकने के इंतजाम किए जाएंगे। 

    वहीं, गुरुवार को जारी किए गए टेंडर के अनुसार, कार्य में संरचनात्मक मरम्मत, जलरोधक (वॉटरप्रूफिंग), जल निकासी सुधार और जुड़े हुए सिस्टमों को ठीक करना शामिल होगी, ताकि टनल में पानी के प्रवेश को रोककर उसकी कार्यशील विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

    टनल की संरचना में रिसाव पॉइंट्स की पहचान और उपचार किया जाएगा। इसमें साइड की दीवारें, छत के स्लैब और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स शामिल हैं। रिसाव बिंदुओं को सील करने के प्रस्तावित उपायों में प्रेशर ग्राउटिंग, केमिकल इंजेक्शन, क्रैक सीलिंग और विशेष रूप से कमजोर स्थानों पर वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन की एप्लिकेशन शामिल है। इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग चार  करोड़ रुपये है।

    दरअसल, प्रगति मैदान टनल का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जून 2019 को उद्घाटन किया था। उसके बाद से इस सुरंग को यातायात के लिए शुरू कर दिया गया था। मगर, सुरंग सड़क सहित सभी मथुरा रोड पर बने सभी अंडरपास में जल रिसाव जारी है। इसके लिए पूर्व में उपराज्यपाल वी के  सक्सेना ने सख्त निर्देश जारी किए थे और कंपनी पर कार्रवाई करने की लिए भी कह दिया था।

    इसके बाद निर्माण कार्य करने वाली एलएंडटी कंपनी ने स्वयं सड़क में पानी रिसाव को लेकर इंतजाम किए हैं। जिसके बाद से रिसाव कम हुआ है। लेकिन विभाग का मानना है कि यह स्थाई हल नहीं है इसके लिए पीडब्ल्यूडी (PWD) अब अपने तौर पर काम करेगा। सुरंग सड़क इंडिया गेट की ओर से शुरू होकर रिंग रोड पर निकलती है, इससे मध्य दिल्ली से यमुनापार जाने-आने वाले यातायात को लाभ मिलता है।