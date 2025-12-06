टैक्स ऑफिसर और दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर की लूट, पुलिस ने 435 ग्राम सोना और लग्जरी कार बरामद की; 5 धरे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। करोलबाग के एक ज्वेलर के वर्कशाॅप में आयकर अधिकारी बनकर छापे मार एक किलो सोना लूटने के मामले में प्रसाद नगर थाना पुलिस और मध्य जिला के स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने दिल्ली और हरियाणा में कई जगहाें पर छापेमारी कर पांच आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक सरकारी कर्मचारी है की जिसकी तैनाती मध्य प्रदेश सरकार के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में ओएसडी के तौर पर है। इन्हें दिल्ली, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार और जींद में छापेमारी कर पकड़ा जा सका।

इनके कब्जे से 435.03 ग्राम चोरी का सोना, 3.97 लाख नकद, अपराध में इस्तेमाल ब्रेज़ा, अर्बन क्रूजर और स्विफ्ट डिजायर समेत पांच आईडी कार्ड होल्डर और दिल्ली पुलिस लिखा हुआ लैनयार्ड बरामद किया गया है। एडिशनल डीसीपी मध्य जिला ऋषि कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम राकेश शर्मा (जींद), शमिंदर पाल सिंह (हिसार), संदीप (ओएसडी, पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश सरकार), लवप्रीत सिंह (हिसार) व परविंदर (रोहतक) है। पुलिस का कहना है कि लूटपाट में आरोपितों ने अलग-अलग भूमिका निभाई थी। परविंदर इस मामले का मास्टरमाइंड था।

संदीप ने सभी को वारदात के लिए एकजुट किया। लवप्रीत सिंह आयकर अधिकारी बनकर ज्वेलर की दुकान में पहुंचा था। शमिंदर पाल सिंह सब इंस्पेक्टर की वदीर् में आया था। राकेश शर्मा पेशे से प्रापर्टी डीलर व फाइनेंसर है। वह ‘दिल्ली पुलिस’ लिखे आईडी कार्ड होल्डर और लैनयार्ड का सप्लायर है। मुखबीर अकरम फरार है।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपितों की पहचान करने के लिए 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों काे खंगाला गया। 27 नवंबर को करोल बाग में ज्वेलरी बनाने वाली एक वर्कशाॅप के मालिक ने प्रसाद नगर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में उन्होंने बताया कि पांच अंजान लोग, जिनमें से एक ने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनी थी और चार सादे कपड़ों में थे, जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर वहां आए थे। वहां आते ही उन्होंने सभी के मोबाइल छीन लिए और एक किलाे सोना लूट वर्कशॉप में लगा कैमरों डीवीआर भी निकाल कर सभी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद कई टीमों काे जांच में लगा दिया गया।

27 नवंबर और एक दिसंबर के बीच, टीम ने 250 से ज़्यादा निजी और सरकारी सीसीटीवी की जांच की। आरोपितों के आने-जाने के रास्तों को खंगाला गया, जिसमें गली नंबर चार, देव नगर, टिकाना पार्क, बीएलके हास्पिटल, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, करोल बाग मेट्रो स्टेशन, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन, भारत पेट्रोल पंप, राजेंद्र प्लेस शामिल थे। राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास लाल रंग की टेम्पररी नंबर प्लेट वाली एक ब्रेज़ा कार मिली।