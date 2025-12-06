महिला ने शादी से इंकार किया तो सिरफिरा बच्चे को उठाकर भागा, दिल्ली पुलिस ने यूपी से दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कश्मीरी गेट इलाके में शादी से इन्कार करने पर सिरफिरे ने महिला के ढाई साल के बेटे का अपहरण कर लिया। वह पिछले एक साल से महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने उसे यूपी, मुरादाबाद से दबोच कर बच्चे को सकुशल बरामद किया और उसकी मां को सौंप दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान यूपी, मुरादाबाद के वसीम के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

पीसीआर कॉल पर मिली सूचना उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, दो दिसंबर को पीसीआर काॅल के माध्यम से कश्मीरी गेट पुलिस को एक ढाई साल के बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी। पुलिसकर्मी तुरंत यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, जहां उन्हें शिकायतकर्ता महिला मिली। वह फुटपाथ पर सामान बेचती है।

पूछताछ में महिला ने बताया कि उसी के बस्ती का रहने वाला वसीम लंबे समय से उन पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। घटना वाले दिन उनसे कहासुनी के बाद मंदिर के पीछे पार्क में खेल रहे बच्चे को उठा ले गया। महिला के शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की गई।

मुखबिरों ने बताया सुराग जांच के दौरान पता चला कि आरोपित के पास कोई मोबाइल नहीं है। तब मुखबिरों को लगाया गया तो पता चला कि फरार आरोपित की बहन यूपी के मुरादाबाद में रहती है। सूचना के बाद तुरंत एक टीम मुरादाबाद के लिए रवाना हुई।