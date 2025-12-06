Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने शादी से इंकार किया तो सिरफिरा बच्चे को उठाकर भागा, दिल्ली पुलिस ने यूपी से दबोचा

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:00 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया है। उसने शादी से इनकार करने पर एक महिला के बच्चे का अपहरण कर लिया था। आरोपी महिला से ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image
    Kidnapping

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कश्मीरी गेट इलाके में शादी से इन्कार करने पर सिरफिरे ने महिला के ढाई साल के बेटे का अपहरण कर लिया। वह पिछले एक साल से महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने उसे यूपी, मुरादाबाद से दबोच कर बच्चे को सकुशल बरामद किया और उसकी मां को सौंप दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान यूपी, मुरादाबाद के वसीम के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीसीआर कॉल पर मिली सूचना

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, दो दिसंबर को पीसीआर काॅल के माध्यम से कश्मीरी गेट पुलिस को एक ढाई साल के बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी। पुलिसकर्मी तुरंत यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, जहां उन्हें शिकायतकर्ता महिला मिली। वह फुटपाथ पर सामान बेचती है।

    पूछताछ में महिला ने बताया कि उसी के बस्ती का रहने वाला वसीम लंबे समय से उन पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। घटना वाले दिन उनसे कहासुनी के बाद मंदिर के पीछे पार्क में खेल रहे बच्चे को उठा ले गया। महिला के शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की गई।

    मुखबिरों ने बताया सुराग

    जांच के दौरान पता चला कि आरोपित के पास कोई मोबाइल नहीं है। तब मुखबिरों को लगाया गया तो पता चला कि फरार आरोपित की बहन यूपी के मुरादाबाद में रहती है। सूचना के बाद तुरंत एक टीम मुरादाबाद के लिए रवाना हुई।

    फिर तीन दिसंबर को आरोपित की बहन के घर पर छापा मार कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि पिछले एक साल से वह महिला से शादी करने का दबाव बना रहा था। लेकिन मना करने पर महिला के बच्चे को अगवा कर लिया। जांच में पता चला कि वह पिछले छह साल से अपराध में शामिल है।

    यह भी पढ़ें- Pollution Level: दिल्ली-मेरठ के बाद इस जिले की हवा हुई दमघोंटू, 355 के पार पहुंचा AQI