Pollution Level: दिल्ली-मेरठ के बाद इस जिले की हवा हुई दमघोंटू, 355 के पार पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। पिछले एक सप्ताह से गिर रहा एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स) एक बार फिर से बढ़ने लगा है। शनिवार को एक्यूआइ 355 पर पहुंच गया। कार्बन मोनोआक्साइड बढ़ने से हवा की सेहत बिगड़ने से बीमार और बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर मरीज इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं।

दीपावली के बाद से एक्यूआइ बढ़ना शुरू हुआ और नवंबर माह में एक्यूआइ 300 से 400 के बीच रहा। 30 नवंबर से एक्यूआइ गिरना शुरू हुआ और गिरकर 212 तक आया, लेकिन शनिवार की सुबह हवा में प्रदूषण की मात्रा एक बार फिर से बढ़ गई और एक्यूआइ 355 पर पहुंच गया। एक्यूआइ बढ़ने से जिला फिर से रेड जोन में पहुंच गया है।

यह बहुत खराब स्थिति है। कार्बन मोनोआक्साइड जैसी दमघोंटू गैस का स्तर बढ़ गया जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। नमी का प्रतिशत अधिक होने के कारण धूल-धुआं और गैस के कण नीचे की ओर आ गए। अब कोहरा आने का समय आ गया है। कोहरा आने के बाद हवा मं प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा।

प्रदूषण बढ़ने के बाद भी शहर से देहात तक लोग कूड़ा जला रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईंया भी चल रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विमल कुमार का कहना है कि अब तो हवा पहले के मुकाबले साफ है।