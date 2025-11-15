आतंकवाद के आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी सरकार, शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का कड़ा संदेश
दिल्ली की जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में जुमे की नमाज से पहले आतंकी हमले की निंदा की गई और देश में अमन की दुआ मांगी गई। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि सरकार आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से देश की एकता और सुरक्षा के लिए साथ खड़े रहने की अपील की और युवाओं को शिक्षा पर जोर देने को कहा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आतंकवादियों से कनेक्शन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की जांच फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक चल रही है। जामिया नगर स्थित ट्रस्ट के दफ्तर पर दो बार टीम जांच के लिए पहुंची।
संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात है। ब्लास्ट के बाद पड़ने वाले पहले जुमे को लेकर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट रही। वहीं, जामा मस्जिद समेत राजधानी दिल्ली की अन्य मस्जिदों में भी आतंकी घटना की निंदा की गई।
साथ ही मुल्क में अमनो-आमान के लिए दुआ की गई। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को न्याय के कठघरे में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।
शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जुमे की नमाज से पहले तकरीर में लाल किले के सामने हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दाें में निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है और ना ही होनी चाहिए।
वो मुस्लिम कौम जो देशभक्ति की भावना से भरी है, इस नाजुक समय में अपने भारतीय भाइयों के साथ दीवार की तरह खड़ी है। मेरा दिल उन पीड़ित परिवाराें के साथ गहरी हमदर्दी में डूबा है, जिन्होंने अपनों को खो दिया है।
उनका दर्द हम सबका सामूहिक गम है। हम अटल बुनियाद पर रहम दिली के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के मुसलमान विशेषकर कश्मीर के भाई-बहन राष्ट्रीय सुरक्षा व एकता के साथ और आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं।
वहीं अबुल फजल स्थित जमात-ए-इस्लामी हिंद मुख्यालय स्थित मस्जिद में जमात के उपाध्यक्ष एस अमीनुल्लाह हसन ने तकरीर में सामाजिक और आर्थिक रूप से मुसलमानों के पिछड़ेपन का डाटा प्रस्तुत किया। युवाओं को देश विरोधी ताकतों से सचेत रहते हुए उच्च शिक्षा हासिल करने और हुनर सीखने पर जोर दिया।
