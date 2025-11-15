दिल्ली कार विस्फोट मामले में NIA का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र बंगाल से गिरफ्तार
एनआईए ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट मामले में कार्रवाई करते हुए बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से अल-फलाह विश्वविद्यालय के एमबीबीएस छात्र निसार आलम को गिरफ्तार किया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है।
जागरण संवाददाता, उत्तर दिनाजपुर। बंगाल पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अधिकारियों ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट मामले में बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला से फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय के एक एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार किया। राज्य पुलिस के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
गिरफ्तार छात्र की पहचान निसार आलम के रूप में हुई है। वह और उसके परिवार के सदस्य काफी समय से पंजाब के लुधियाना में बसे हुए हैं। हालांकि, उनका पैतृक घर दालखोला में है। जानकारी के अनुसार, वह इसी हफ्ते की शुरुआत में अपनी मां और बहन के साथ एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने दालखोला आया था।
मोबाइल लोकेशन से किया ट्रैक
एनआइए के अधिकारियों ने आलम के मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रैक किया और फिर केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी शुक्रवार को दालखोला पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आलम को स्थानीय इस्लामपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। थाने में कुछ घंटों की पूछताछ के बाद आरोपित को दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी ले जाया गया। एनआइए के अधिकारी उसे बाद में ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला सकते हैं।
परिवार के सदस्य पैतृक घर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे
दालखोला के कोनाल गांव के स्थानीय लोगों, जहां आरोपित का पैतृक घर स्थित है, ने मीडियाकर्मियों को बताया कि आलम परिवार कुछ समय पहले लुधियाना चला गया था, लेकिन वे पैतृक घर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे।
फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय, पिछले कुछ दिनों में चौंकाने वाली घटनाओं के कारण राष्ट्रीय सुर्खियों में आया है, जिसमें विस्फोटकों की भारी बरामदगी और दिल्ली में प्रतिष्ठित लाल किले के पास विस्फोट शामिल है। इस विस्फोट में 10 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस टीमों ने फरीदाबाद के धौज स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय परिसर का कई बार दौरा किया है। इस दौरान 52 डाक्टरों से पूछताछ की गई है।
