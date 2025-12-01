बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में झुके पेड़ बने खतरा, पार्कों में कैसे खेले बच्चे? हालत देख खौफ में महिलाएं

Language
    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:08 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में झुके हुए पेड़ लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। पार्कों और सड़कों के किनारे लगे ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं, जिससे राहगीरों और बच्चों को डर है। स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निवासियों ने निगम से पेड़ों को हटाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

    सुल्तानपुरी के पार्क में झुके कई पेड़। जागरण

    संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में सुल्तानपुरी में झुके हुए पेड़ लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। यहां से गुजरने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। यह पेड़ पार्कों व सड़कों के किनारे लगे हुए है। जो आंधी-तूफान आने पर गिर सकते हैं।

    स्थानीय लोगों ने इन पेड़ों को लेकर संबंधित निगम अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन इन पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है।

    सुल्तानपुरी एफ-ब्लॉक के पार्क में झुके हुए पेड़ खेलने वाले बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। बीते करीब एक साल से पेड़ झुके पड़े हैं। जो गिरने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अगर यह पेड़ थोड़े और झुकते हैं, तो लोगों के घरों में जाने वाली बिजली की तारें भी टूट सकती हैं। जिसकी वजह से गली से गुजरते राहगीर भी अनहोनी का शिकार हो सकते हैं।

    बताया कि पार्क में बड़ी संख्या में आसपास के बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। बुजुर्ग टहलने के लिए जाते हैं और सर्दी के समय धूप में महिलाएं पार्क में बैठ जाती हैं। ऐसे में लोगों को हमेशा यह डर सताता रहता है कि बच्चों के ऊपर यह पेड़ न गिर जाए। यह भारी भरकम सेतुत का पेड़ लगभग 30 वर्ष अधिक पुराना है। जो मानसून के दौरान आए तूफान में झुक गया।

    पार्क में रखरखाव के लिए कर्मचारी भी यहां आते हैं, बावजूद इसके इस पेड़ को नहीं हटाया गया। जबकि सुल्तानपुरी एफ-ब्लॉक आरोग्य मंदिर के सामने सड़क किनारे लगा पेड़ भी लंबे समय से झुका हुआ। जो पार्क की ग्रील पर झुका है। जबकि पास में ही यहां लोग अपने वाहनों को खड़ा करते है। पेड़ गिरने की वजह से यहां वाहनों के नुकसान होने के साथ ही लोग भी इसकी चपेट में आ सकते है।

    इसी पेड़ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर पार्क के पास सड़क किनारे एक पेड़ भी पार्क की ग्रील पर गिरा हुआ है। जिसकी वजह से पार्क की दीवार पर लगी ग्रील भी टूट गई है। यह काफी पुराना भारी भरकम पेड़ है। राहुल ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह के पेड़ों को लेकर निगम को संज्ञान लेना चाहिए। जो लंबे समय से इसी स्थित में है और कभी-भी गिर सकता है।

    पांच वर्षों से में पार्क में टहलने के लिए जाता हूं, लेकिन फुटपाथ पर टहलते समय इन झुके हुए पेड़ से टकराने से मैं कई बार बच गया। लंबे समय से ये इसी तरह झुके हैं। जो किसी पर भी गिर सकते हैं। इस तरह के पेड़ों को लेकर निगम को गंभीर होना चाहिए। - राकेश, निवासी

    मैं बीते दस वर्षों से यहां रह रहा हूं। अधिकतर खेलने के लिए हमारे बच्चे पार्क में जाते हैं। जिनकी वजह से हमें डर लगता है कि कभी यह पेड़ न गिर जाएं। इसलिए इन पेड़ों को गिरने से बचाना चाहिए। क्योंकि ये पेड़ गिर गए तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। - रीना देवी, निवासी

     