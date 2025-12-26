Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में 10वीं मंजिल से कूदकर कपड़ा कारोबारी ने की आत्महत्या, डिप्रेशन में था अभिषेक

    By Shamse Alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:10 AM (IST)

    दिल्ली में एक कपड़ा व्यापारी ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र स्थित अग्रवाल साइबर प्लाजा-1 की दसवीं मंजिल से कूदकर कपड़ा कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

    पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि कारोबारी पिछले कुछ दिनों से अवसाद में था। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिवार से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस अवसाद में जाने के कारणों का पता लगा रही है। मृतक की पहचना 43 वर्षीय अभिषेक बंसल के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम में परिवार के साथ रहता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधिकारी के मुताबिक 24 दिसंबर को सुभाष प्लेस थाने में एक पीसीआर कॉल मिली कि एक व्यक्ति अग्रवाल साइबर प्लाजा-1 से कूद गया है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल अभिषेक बंसल को रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया है।

    पुलिस टीम तुरंत अस्पताल पहुंची, पता चला कि डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि अग्रवाल साइबर प्लाजा-1 की दसवीं मंजिल पर मृतक का कार्यालय था। कार्यालय के शौचालय के खिड़की से वह कूद गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कई अन्य पहलुओं से भी जांच कर रही है।