दिल्ली में 10वीं मंजिल से कूदकर कपड़ा कारोबारी ने की आत्महत्या, डिप्रेशन में था अभिषेक

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र स्थित अग्रवाल साइबर प्लाजा-1 की दसवीं मंजिल से कूदकर कपड़ा कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि कारोबारी पिछले कुछ दिनों से अवसाद में था। फिलहाल पुलिस पीड़ित परिवार से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस अवसाद में जाने के कारणों का पता लगा रही है। मृतक की पहचना 43 वर्षीय अभिषेक बंसल के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम में परिवार के साथ रहता था।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक 24 दिसंबर को सुभाष प्लेस थाने में एक पीसीआर कॉल मिली कि एक व्यक्ति अग्रवाल साइबर प्लाजा-1 से कूद गया है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल अभिषेक बंसल को रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया है।