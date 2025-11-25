आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर दी जान, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट
बाहरी दिल्ली के रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे मेट्रो सेवा बाधित हुई। मृतक की पहचान हेमंत नेगी के रूप में हुई है, जो अवंतिका एन्क्लेव का निवासी था। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीएमआरसी ने सेवा सामान्य होने की सूचना दी।
संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस वजह से वजह मेट्रो सेवा कुछ देर बाधित रही। युवक रोहिणी सेक्टर-2 अवंतिका एन्क्लेव का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरंभिक जांच में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात सामने आई है।
सोमवार शाम करीब पांच बजे रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक प्लेटफार्म नंबर-2 पर पहुंचा और लगभग शाम पांच बजे रिठाला से कश्मीरी गेट जा रही मेट्रो के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। इस कारण मेट्रो सेवा कुछ देर बाधित रही।
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और तुरंत प्लेटफार्म से शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अपस्ताल भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 37 वर्षीय हेमंत नेगी निवासी रोहिणी सेक्टर-2 अवंतिका एन्क्लेव के रूप में हुई है।
उधर, प्रारंभिक जांच के अनुसार, आत्महत्या की वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे लेकर कानूनी कार्यवाही में जुट गई है।
यह भी पढ़ें- MBA के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, किशोरी ने खुद को आग लगाकर दी जान
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर रेड लाइन पर मेट्रो सेवा बाधित होने की सूचना दी। कुछ देर बाद पोस्ट के माध्यम से डीएमआरसी ने बताया मेट्रो सेवा सामान्य होने की जानकारी भी साझा की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।