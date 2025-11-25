आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर दी जान, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस वजह से वजह मेट्रो सेवा कुछ देर बाधित रही। युवक रोहिणी सेक्टर-2 अवंतिका एन्क्लेव का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरंभिक जांच में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात सामने आई है।

सोमवार शाम करीब पांच बजे रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक प्लेटफार्म नंबर-2 पर पहुंचा और लगभग शाम पांच बजे रिठाला से कश्मीरी गेट जा रही मेट्रो के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। इस कारण मेट्रो सेवा कुछ देर बाधित रही।