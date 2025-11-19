Language
     'तू ओवरएक्टिंग और ड्रामा कर रहा है...', टीचर ने सबसे सामने की बेइज्जती; छात्र की आत्महत्या पर स्कूल पर केस

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:20 PM (IST)

    दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने स्कूल की प्रधानाचार्य समेत चार शिक्षिकाओं पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता के अनुसार, शिक्षिकाएं उनके बेटे को छोटी-छोटी बातों पर डांटती और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थीं, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म से छलांग लगाकर छात्र द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने जान देने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। बुधवार को पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

    वहीं, छात्र के पिता ने स्कूल की प्रधानाचार्य, समन्वयक समेत चार शिक्षिकाओं पर उनके बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया है। फिलहाल राजा गार्डन मेट्रो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस को दी शिकायत में छात्र के पिता ने बताया कि वह परिवार के साथ राजेंद्र नगर में रहते हैं। परिवार में पत्नी व एक बेटा है। उनका करोल बाग में सोने का आभूषण का व्यापार है। पीड़ित के अनुसार उनका बेटा एक नामी स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र था।

    उन्होंने शिकायत में पुलिस को बताया कि उनका बेटा अक्सर उनकी पत्नी व उनसे स्कूल की शिक्षिका के बारे में शिकायत करता था। वह बताता था कि प्रधानाचार्य, समन्वयक, एसएसटी वाली शिक्षिका और एक अन्य शिक्षिका उसे छोटी छोटी बात पर डांटती हैं और उसे प्रताड़ित करती हैं।

    बेटे की शिकायत के बाद उन्होंने कई बार प्रधानाचार्य व शिक्षिका से संपर्क किया। इसके बाद भी वे छात्र को मानसिक रूप से परेशान कर रही थीं। मंगलवार को वह अपनी माता के ऑपरेशन के लिए कोल्हापुर गए थे और उनका बेटा भी प्रतिदिन की तरफ सुबह स्कूल गया था।

    दोपहर करीब 02:45 बजे किसी ने उन्हें काॅल करके बताया कि उनका बेटा राजेंद्र नगर मेट्रो से नीचे गिर गया है। उसे बीएल कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद उन्होंने अन्य स्वजन को इसके बारे में जानकारी दी और उनको अस्पताल जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनके बेटे की मौत हो गई है। उसने मेट्रो स्टेशन से नीचे कूदकर आत्महत्या की है।

    मानसिक रूप से किया प्रताड़ित, प्राधानाचार्य ने भी नहीं रोका

    वहीं, मृतक छात्र के दोस्तों ने उनके पिता को बताया कि पिछले चार दिन से एक शिक्षिका ने उसे धमका रही थी और माता-पिता को बुलाकर टीसी देने की बात कही थी। इसके अलावा एक टीचर ने छात्र को धक्का भी मारा था।

    मंगलवार को नाटकीय कक्षा में छात्र के गिरने पर सबके सामने उसे अपमानित किया और कहा कि तू ओवरएक्टिंग और ड्रामा कर रहा है। शिक्षिका ने उसे इतना डांटा कि वो रोने लगा। इस दौरान प्रधानाचार्य मैम भी मौजूद थी और उन्होंने कुछ नहीं बोला।

    परिवार का आरोप है कि इन शिक्षिकाओं ने उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इससे तंग आकर उनसे आत्महत्या की है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि छात्र के पिता के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

