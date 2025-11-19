दिल्ली में पकड़ी 100 करोड़ की ड्रग्स, दिल्ली-एनसीआर समेत मुंबई-बेंगलुरु में सप्लाई कर रहा अफ्रीकी गिरोह पकड़ा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अफ्रीकी मूल की महिला समेत चार ड्रग्स तस्करों काे गिरफ्तार किया है। यह अंतरराज्यीय सिंडिकेट एनसीआर समेत मुंबई व बेंगलुरू में मेथामफेटामाइन ड्रग्स आपूर्ति करते थे। इनके कब्जे से 20.146 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 700 नशीली गोलियां बरामद की गई है। बरामद दवाओं की कीमत पुलिस ने 100 करोड़ रुपये से अधिक होने का दावा किया है।

सिंडिकेट की महिला सदस्य लंबी दूरी की ट्रेनों से मुंबई व बेंगलुरू में ड्रग्स की आपूर्ति करती थीडीसीपी स्पेशल सेल अलाप पटेल के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तस्करोें के नाम एजेबुएोई एस्तेर ओसिता, छतरपुर, चार्ल्स चिमुन्या एबेरोनवु उर्फ अमोरका, दीपक विहार, चिनोये इमैनुएल, निलोठी एक्सटेंशन, चंदर विहार व डायरा इदरीस, बेंगलुरु में रहते थे। वैसे ये चारों नाइजीरिया के अलग-अलग जगहों के रहने वाले हैं।

इनके कब्जे से मेथामफेटामाइन व नशीली गोलियां के अलावा प्रीकर्सर रसायन, कैल्शियम क्लोराइड, मेथनाल, रंगीन और पारदर्शी तरल रसायन, साल्वैंट्स और प्रयोगशाला के उपकरण बरामद किए गए हैं। एक नवंबर को स्पेशल सेल को एनसीआर व देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की तस्करी में अफ्रीकी मूल के तस्करों के बारे में सूचना मिली थी।

जिसके बाद एसीपी नीरज कुमार, इंस्पेक्टर रणजीत सिंह और संजीव कुमार की टीम ने धौलाकुआं बस स्टैंड के पास आधी रात में एजेबुएनेई एस्तेर ओसिता को लाल रंग के ट्राली बैग के साथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके बैग से 17.146 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 440 ग्राम वजन की 700 नशीली गोलियां बरामद की गईं। पूछताछ में उसने बताया कि वह दिल्ली में अफ्रीकी मूल के लोगों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स कार्टेल की सदस्य है। बरामद ड्रग्स उसने चंदर विहार में रहने वाले अमोरका नाम के तस्कर से खरीदी थी। वह ड्रग्स की डिलीवरी व्हाइट मनी नामक तस्कर को करने बेंगलुरु जा रही थी।

उससे पूछताछ के बाद पांच नवंबर को दीपक विहार से चार्ल्स चिमुन्या एबेरोनवु उर्फ अमोरका को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से तीन किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया गया। वह टेक चंद कालोनी, निलोठी एक्सटेंशन में ड्रग्स तैयार करने का काम करता था।

उसके प्रयोगशाला में कई उपकरण मिले जिनमें कुछ प्रीकर्सर, कैल्शियम क्लोराइड, मेथनाल, रंगीन और पारदर्शी तरल रसायन और विलायक शामिल है। पूछताछ में अमोरका ने बताया कि वह चिनोये इमैनुएल नाम के एक व्यक्ति की मदद से नशीली दवाएं तैयार करता था। उसे भी छह नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों से पूछताछ के बाद सात नवंबर को बेंगलुरु से डायरा इदरीस उर्फ व्हाइट मनी उर्फ सर व्हाइट को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ से पता चला कि एला को ड्रग्स ज्यादातर जनकपुरी, विकासपुरी और उत्तम नगर के बाजारों से मिलती थी। वह एनसीआर से बेंगलुरु और मुंबई में कई ग्राहकों को ड्रग्स की आपूर्ति करती थी। बैग में ड्रग्स छिपाकर वह दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करती थी।