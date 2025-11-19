हवा बेहद खराब होने पर भी स्कूलों में कराए जा रहे आउटडोर गेम्स, दिल्ली HC ने शिक्षा निदेशालय से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण के दौरान दिल्ली में आउटडोर खेल आयोजनों को बंद करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निदेशालय को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है ताकि छात्रों को खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए मजबूर न किया जाए। छात्रों ने नवंबर से जनवरी तक खराब हवा को देखते हुए खेल आयोजनों को न कराने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल है। लोगों का सांस लेना दुश्वार है। ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले छह दिन तक दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में रहने वाली है, इसके बाद आउटडोर खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं।
बेहद खराब होने के बावजूद स्कूलों में आउटडोर खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों खासकर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की स्थिति बन गई है।
ऐसे में, इस तरह के प्रदूषण के समय दिल्ली में आउटडोर खेल आयोजन को बंद करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दिलली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
नाबालिग छात्रों की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने निदेशालय स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
ताकि स्कूली छात्रों को खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए बाध्य होने की संभावना को समाप्त किया जा सके। छात्रों में नवंबर से जनवरी तक खराब हवा को देखते हुए खेल आयोजनों को न कराने का निर्देश देने की मांग की है।
