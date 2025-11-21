अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों का आतंक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं हो रहा पालन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में पहुंचाया जाए। लेकिन इन निर्देशों का पालन सुप्रीम कोर्ट के पास स्थित प्रगति मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में नहीं हो पा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

व्यापार मेला जहां देश-दुनिया के हजारों लोग खरीदारी और सांस्कृतिक अनुभवों के लिए पहुंचते हैं, वहां इन दिनों आवारा कुत्तों की लगातार आवाजाही आगंतुकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों की आवाजाही पर रोक होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हमले की संभावना न रहे। इसके बावजूद मेले में इन नियमों का पालन होता स्पष्ट नहीं दिख रहा।

मेले में घूमने आने वाले लोग बताते हैं कि कुत्तों की मौजूदगी न केवल असुविधा पैदा कर रही है, बल्कि बच्चों और महिलाओं में दहशत का माहौल बन गया है। भीड़भाड़ वाले पवेलियनों के बाहर, खाने-पीने के स्टालों के पास और खुली जगहों में कई कुत्ते घूमते नजर आ जाते हैं। ऐसे में आगंतुक निश्चिंत होकर खरीदारी नहीं कर पा रहे। कई लोग बार-बार इधर-उधर देखकर सतर्कता के साथ चलने को मजबूर हैं।

परिवार के साथ मेले में पहुंचे नीरज सिंह ने बताया कि उन्होंने सोचा था बच्चे यहां खूब आनंद लेंगे, लेकिन कुत्तों के कारण वे लगातार डरते हुए चल रहे हैं। उन्होंने कहा यहां जगह-जगह कुत्ते घूम रहे हैं। बच्चे डर के कारण खुलकर घूम ही नहीं पा रहे। प्रशासन को इसकी तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए।