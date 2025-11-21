Language
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद पहले बड़े सांस्कृतिक आयोजन के लिए तैयार लाल किला, हाई अलर्ट पर पुलिस

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:21 AM (IST)

    Red Fort Blast के बाद लाल किला पहले बड़े आयोजन के लिए तैयार है। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के लिए लाल किला तैयार है। हाल ही में हुए धमाके के बाद, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कीर्तन, कथा और लंगर शामिल हैं। पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

    धमाके के बाद पहला बड़ा धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन की मेजबानी करेगा लाल किला। 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किले के पास कुछ हफ्ते पहले हुए Lal Quila Blast के बाद अब ऐतिहासिक लाल किला पहली बार किसी बड़े धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार 23 से 25 नवंबर तक तीन दिवसीय कीर्तन दरबार का आयोजन कर रही है।

    आयोजन में करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। विस्फोट की ताजा यादों और इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे लाल किला परिसर और आसपास के इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन से निगरानी, मेटल डिटेक्टर, फेसियल रिकग्निशन कैमरे और कमांडो दस्तों की तैनाती समेत कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहने की संभावना है।

    VVIP करेंगे शिरकत

    कार्यक्रम में कई देश के जाने-माने VVIP मेहमानों के शिरकत करने की उम्मीद है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के सचिव जसमीत सिंह नोनी ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता इस आयोजन में शिरकत कर सकते हैं।

    कीर्तन दरबार में देश-विदेश के प्रसिद्ध रागी जत्थे हिस्सा लेंगे और दिन-रात अखंड पाठ व कीर्तन होगा।आयोजन को भव्य बनाने के लिए लाल किले के अंदर विशेष पंडाल, एलईडी स्क्रीन और लंगर की व्यवस्था की जा रही है।

    दिल्ली सरकार और DSGMC मिलकर सभी इंतजाम कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से लाल किला मेट्रो स्टेशन पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और कुछ रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी हो सकता है। 

