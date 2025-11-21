दिल्ली ब्लास्ट के बाद पहले बड़े सांस्कृतिक आयोजन के लिए तैयार लाल किला, हाई अलर्ट पर पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किले के पास कुछ हफ्ते पहले हुए Lal Quila Blast के बाद अब ऐतिहासिक लाल किला पहली बार किसी बड़े धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार 23 से 25 नवंबर तक तीन दिवसीय कीर्तन दरबार का आयोजन कर रही है।

आयोजन में करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। विस्फोट की ताजा यादों और इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे लाल किला परिसर और आसपास के इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन से निगरानी, मेटल डिटेक्टर, फेसियल रिकग्निशन कैमरे और कमांडो दस्तों की तैनाती समेत कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहने की संभावना है।

VVIP करेंगे शिरकत कार्यक्रम में कई देश के जाने-माने VVIP मेहमानों के शिरकत करने की उम्मीद है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के सचिव जसमीत सिंह नोनी ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता इस आयोजन में शिरकत कर सकते हैं।