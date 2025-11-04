दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर, रिहायशी इलाकों से तुरंत किया जाए अलग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के शिकार हुए लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में पक्षकार बनाने का पीड़ितों ने स्वागत किया है। पीड़ितों का कहना है कि समस्या गंभीर है और इस पर तत्कालन समाधान जरूरी है। खासतौर पर खूंखार कुत्तों को तुरंत रिहायशी इलाकों व मार्केट से अलग किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के शिकार लोगों को पक्षकार बनाए जाने पर पीड़ितों का कहना है कि इस मामले में जब पीड़ितों की बात भी कोर्ट तक पहुंचेगी तो उससे एक सही निर्णय आने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ एनजीओ चलाकर करोड़ों रुपये का चंदा लेने वाले कथित कुत्ता प्रेमी ही अपनी बात को बढ़ाचढ़ाकर पेश कर रहे हैं।

बाहरी दिल्ली के पूठकलां में 31 मई को आवारा कुत्तों ने छह वर्षीय छवि को शिकार बनाया था। इसके बाद उसकी 25 दिन बाद रेबीज से मृत्यु हो गई थी। भावुक होते हुए छवि की मां अंजू शर्मा कहती है कि उनकी बेटी के जाने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।

बताया कि मैं दो बार कोर्ट में सुनवाई में भी गई थी। लेकिन फिलहाल उन्हें आगे बुलाया जाएगा या नहीं यह नहीं पता लेकिन सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों को भी सुनेगा यह निर्णय बहुत ही ज्यादा सही है। क्योंकि इससे उन लोगों की आवाज भी सुप्रीम कोर्ट तक जा पाएगी जो संसाधनों के अभाव मे कोर्ट नहीं जा पा रहे थे। हम जैसे लाखों पीड़ितों के लिए यह सबसे बेहतर है, हम अब अपनी बात सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकेंगे।

सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित को हस्तक्षेप अर्जी देने के लिए कोई पैसा नहीं जमा कराना होगा। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ित भी अपनी बात कोर्ट के समक्ष रख सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बेटी की मौत मामले में उन्हें इंसाफ जरूरी मिलेगा। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की उम्मीद है।