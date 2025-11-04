दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति देख RWA ने सरकार से गाइडलाइन जारी करने की रखी मांग

आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं

दिल्ली के अलग- अलग जोनों में प्रदूषण बढ़ने के अलग-अलग कारण है। ऐसे में सरकार, मंत्री, डीएम, एसडीएम, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और एमसीडी के अधिकारियों के बीच एक अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है। विभागों की आपसी तालमेल की कभी प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि शिकायत करने पर सभी विभाग एक- दूसरे विभाग का काम बताकर पल्ला झाड़ लेते है। - अतुल गोयल, अतुल गोयल, अध्यक्ष ऊर्जा - यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन आफ दिल्ली



आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि केवल शोर मचाने के लिए है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके बाद भी सरकार बचाव गाइडलाइन जारी करने के बजाए सब वाहनों की प्रतिबंध पर ध्यान दे रही है। जिसका कोई फायदा नहीं है। - बीएस वोहरा, अध्यक्ष, ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए ज्वाइंट फोरम



दिल्ली में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण बढ़ने लगता है। ऐसे में सरकार द्वारा बिना कोई एक्शन प्लान बनाए पटाखे की जलाने की अनुमति देना दिल्लीवासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। सरकार को जल्द गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। - सौरभ गांधी, अध्यक्ष- यूनाइटेड रेजिडेंट्स आफ दिल्ली