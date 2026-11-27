जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्पइस जेट की वेबसाइट पर तकनीकी खराबी आने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को ऑनलाइन चेक-इन, भुगतान और मैनेज बुकिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हो गईं।

स्थिति को देखते हुए एयरलाइन ने विभिन्न एयरपोर्ट पर मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग की व्यवस्था लागू कर दी। कंपनी ने यात्रियों से उड़ान के निर्धारित समय से पर्याप्त पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की है।



एयरलाइन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, वेबसाइट पर तकनीकी समस्या के कारण यात्री ऑनलाइन चेक-इन और भुगतान सहित कई सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

चेक-इन काउंटरों पर लग सकता है ज्यादा वक्त पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को भी बुकिंग में बदलाव और अन्य सेवाओं के लिए परेशानी हो सकती है। ऐसे में एयरपोर्ट पर चेक-इन काउंटरों पर यात्रियों की निर्भरता बढ़ने से अतिरिक्त समय लगने की आशंका है।