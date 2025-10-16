दीवाली और छठ को देखते हुए समस्तीपुर-गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेनों की सौगात, दिल्ली से चलेंगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहार के दिनों में ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर से समस्तीपुर और गोरखपुर के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, दोनों ट्रेनें दिल्ली से होकर चलेंगी। इन दोनों ट्रेनों में वातानुकूलित, शयनयान एवं साधारण कोच लगेंगे।

श्री गंगानगर-समस्तीपुर साप्ताहिक विशेष (04731/04732) यह विशेष ट्रेन 19 अक्टूबर से दो नवंबर तक रविवार को दोपहर 13.25 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 11 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वापसी में 21 अक्टूबर से 04 नवंबर तक समस्तीपुर से मंगलवार को मध्य रात्रि एक बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12.20 बजे श्री गंगानगर पहुंचेगी।

रास्ते में इसका ठहराव सादुलशहर, हनुमानगढ़, संगेरिया, मंडी डबवाली, रामां, सिरसा, मंडी आदमपुर, हिसार, हांसी, रोहतक, पुरानी दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर होगा।