    दीवाली और छठ को देखते हुए समस्तीपुर-गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेनों की सौगात, दिल्ली से चलेंगी

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:02 PM (IST)

    त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने श्री गंगानगर से समस्तीपुर और गोरखपुर के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें दिल्ली से होकर गुजरेंगी और इनमें एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे। श्री गंगानगर-समस्तीपुर ट्रेन 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगी, जबकि श्री गंगानगर-गोरखपुर ट्रेन 23 से 30 अक्टूबर तक चलेगी।

    दीवाली और छठ को देखते हुए समस्तीपुर-गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेनों की सौगात, दिल्ली से चलेंगी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहार के दिनों में ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इसी कड़ी में श्री गंगानगर से समस्तीपुर और गोरखपुर के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, दोनों ट्रेनें दिल्ली से होकर चलेंगी। इन दोनों ट्रेनों में वातानुकूलित, शयनयान एवं साधारण कोच लगेंगे।

    श्री गंगानगर-समस्तीपुर साप्ताहिक विशेष (04731/04732)

    यह विशेष ट्रेन 19 अक्टूबर से दो नवंबर तक रविवार को दोपहर 13.25 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 11 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। वापसी में 21 अक्टूबर से 04 नवंबर तक समस्तीपुर से मंगलवार को मध्य रात्रि एक बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12.20 बजे श्री गंगानगर पहुंचेगी।
    रास्ते में इसका ठहराव सादुलशहर, हनुमानगढ़, संगेरिया, मंडी डबवाली, रामां, सिरसा, मंडी आदमपुर, हिसार, हांसी, रोहतक, पुरानी दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर होगा।

    श्री गंगानगर गोरखपुर साप्ताहिक विशेष (04729/04730)

    23 अक्टूबर से से 30 अक्टूबर तक श्री गंगानगर से बृहस्पतिवार को दोपहर13.25 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम साढ़े चार बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गोरखपुर से शुक्रवार को देर शाम साढ़े सात बजे रवाना होकर तीसरे दिन तड़के पौने तीन बजे श्री गंगानगर पहुंचेगी। मार्ग में इसका ठहराव सादुलशहर, हनुमानगढ़, संगेरिया, मंडी डबवाली, रामां, सिरसा, मंडी आदमपुर, हिसार, हांसी, रोहतक, पुरानी दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बलरामपुर, बढ़हनी एवं सिद्धार्थ नगर स्टेशनों पर होगा।

