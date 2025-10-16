Diwali से पहले रेलवे का बड़ा कदम, दिल्ली-मुंबई समेत 15 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री रोकी; देखें पूरी लिस्ट
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने दिवाली और छठ पूजा (Chhath Puja) के दौरान स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ को देखते हुए 15 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी है। यह नियम 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा। उत्तरी रेलवे ने दिल्ली और मुंबई के कुछ स्टेशनों पर भी यह रोक लगाई है। रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
नई दिल्ली| दिवाली और छठ पूजा के वक्त बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 15 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी है। यह नियम 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा। रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए उठाया गया है।
नॉर्दर्न रेलवे में किन स्टेशनों पर बंद हुई बिक्री?
नॉर्दर्न यानी उत्तरी रेलवे ने दिल्ली और आसपास के कुल 5 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोकी है। जिसमें ये स्टेशन शामिल हैं-
- नई दिल्ली
- पुरानी दिल्ली
- हजरत निजामुद्दीन
- आनंद विहार
- गाजियाबाद
नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि,
"त्योहारों के दौरान स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।"
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, बीमार यात्रियों और महिलाओं की सहायता के लिए आने वालों को पूछताछ काउंटर से विशेष अनुमति दी जाएगी।
मुंबई और गुजरात में भी लागू हुआ नियम
पश्चिमी रेलवे ने मुंबई और गुजरात के 5 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 15 से 31 अक्टूबर तक रोक दी है। इनमें शामिल हैं-
- बांद्रा टर्मिनस (मुंबई)
- वलसाड
- वापी
- उधना
- सूरत
सेंट्रल रेलवे के इन स्टेशनों पर भी बिक्री बंद
सेंट्रल रेलवे ने भी मुंबई डिवीजन के 5 स्टेशनों पर अस्थायी रोक लगाई है:
- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)
- दादर
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT)
- ठाणे
- कल्याण और पनवेल
त्योहारी सीजन पर लिए गए इस फैसले को लेकर रेलवे ने बताया कि भीड़ से बचने और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए यह अस्थायी रोक जरूरी है। दिवाली के बाद टिकट बिक्री सामान्य कर दी जाएगी।
