Diwali से पहले रेलवे का बड़ा कदम, दिल्ली-मुंबई समेत 15 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री रोकी; देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली| दिवाली और छठ पूजा के वक्त बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 15 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी है। यह नियम 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा। रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए उठाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें