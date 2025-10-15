दीपावली और छठ को लेकर रेलवे की तैयारी, दिल्ली-एनसीआर के स्टेशनों से 349 ट्रिप्स लगाएंगी विशेष ट्रेनें

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 15 से 27 अक्टूबर तक एनसीआर के रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनों के 349 फेरे लगेंगे। इसके साथ स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में अल्प सूचना पर अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक त्यौहार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष विशेष ट्रेनों के 3836 फेरे लगे थे। इस बार 30 नवंबर तक 4718 फेरे लगेंगे। आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ सकती है।

विशेष ट्रेन और नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाकर 2,70,532 सीट की व्यवस्था की गई है। इसमें से 1,76,400 जनरल सीट है। इससे से सामान्य टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। नई दिल्ली सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बड़े स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 80 प्रतिशत त्योहार विशेष ट्रेनें पूर्व दिशा की हैं, जिससे लोगों को दीपावली और छठ पूजा में घर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। बिहार के पटना, समस्तीपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और झारखंड के धनबाद के लिए अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

विशेष ट्रेनों की घोषणा के कुछ देर बाद ही सभी टिकट बिक जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग 12 रेक सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में अल्प सूचना के आधार पर अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाई जाएगी।

जनरल टिकट लेने के लिए काउंटर पर भीड़ न बढ़े इसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों का प्रिंटेड टिकट रखा जाएगा। इससे यात्रियों को टिकट लेने के लिए काउंटर पर अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।