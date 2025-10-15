Language
    दीपावली और छठ को लेकर रेलवे की तैयारी, दिल्ली-एनसीआर के स्टेशनों से 349 ट्रिप्स लगाएंगी विशेष ट्रेनें

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:03 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। NCR स्टेशनों से 349 फेरे लगाए जाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त अनारक्षित ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक फेरे होंगे, और सामान्य यात्रियों के लिए 1,76,400 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे यात्रियों को त्योहारों में घर पहुंचने में आसानी हो।

    Hero Image

    यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं : महाप्रबंधक।

    राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 15 से 27 अक्टूबर तक एनसीआर के रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनों के 349 फेरे लगेंगे। इसके साथ स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में अल्प सूचना पर अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है।

    उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक त्यौहार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष विशेष ट्रेनों के 3836 फेरे लगे थे। इस बार 30 नवंबर तक 4718 फेरे लगेंगे। आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ सकती है।

    विशेष ट्रेन और नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाकर 2,70,532 सीट की व्यवस्था की गई है। इसमें से 1,76,400 जनरल सीट है। इससे से सामान्य टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। नई दिल्ली सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बड़े स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 80 प्रतिशत त्योहार विशेष ट्रेनें पूर्व दिशा की हैं, जिससे लोगों को दीपावली और छठ पूजा में घर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। बिहार के पटना, समस्तीपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और झारखंड के धनबाद के लिए अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

    विशेष ट्रेनों की घोषणा के कुछ देर बाद ही सभी टिकट बिक जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगभग 12 रेक सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। स्टेशन पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में अल्प सूचना के आधार पर अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाई जाएगी।

    जनरल टिकट लेने के लिए काउंटर पर भीड़ न बढ़े इसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों का प्रिंटेड टिकट रखा जाएगा। इससे यात्रियों को टिकट लेने के लिए काउंटर पर अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

    दिल्ली के स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम

    • नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण।
    • आनंद विहार टर्मिनल और शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन पर अस्थायी होल्डिंग एरिया।
    • 2100 आरपीएफ की तैनाती।
    • 120 वरिष्ठ अधिकारियों की स्टेशनों पर तैनाती।
    • 126 अतिरिक्त टिकट बुकिंग स्टाफ की तैनाती।
    • 29 आरक्षण टिकट स्टाफ की तैनाती।
    • 45 टिकट चेकिंग स्टाफ की तैनाती।
    • 35 डिजिटल वाॅकी टाॅकी।
    • उत्तर रेलवे मुख्यालय पर मुख्य कंट्रोल रूम और रेलवे स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम की स्थापना।

