दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद, मोबाइल एप और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन से भी नहीं मिलेगा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली और छठ पूजा के समय होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर कुछ दिनों के लिए बड़े रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियबाद रेलवे स्टेशन पर 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफार्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। टिकट काउंटर के साथ ही मोबाइल एप और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) से भी प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।