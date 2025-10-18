देरी से चल रहीं दीपावली और छठ पर चलाई गईं विशेष ट्रेनें, घर जाने वाले यात्री हो रहे परेशान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है। त्योहार की भीड़ में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दीपावली व छठ पूजा के दिल्ली से विशेष ट्रेनों के साढ़े तीन सौ से अधिक फेरे लगेंगे।

इसके लिए यात्रियों को अधिक किराया देना होता है, लेकिन इनके विलंब से चलने से उनकी परेशानी बढ़ रही है। कई घंटे के विलंब से गंतव्य पर पहुंच रही हैं। देरी से चलने के कारण वापसी में भी विलंब से रवाना हो रही हैं।