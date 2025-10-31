Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाटू श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी, जन्मोत्सव पर दिल्ली और हरियाणा को मिलेगा विशेष ट्रेन का फायदा

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर में 1 नवंबर को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन शकूरबस्ती से रींगस के बीच चलेगी, जिससे दिल्ली और हरियाणा के यात्रियों को मंदिर पहुंचने में आसानी होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक नवंबर को बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम मंदिर स्थित है। यहां दिल्ली एनसीआर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक नवंबर को बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

    यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इससे दिल्ली के साथ ही हरियाणा के यात्रियों को भी बाबा खाटू श्याम मंदिर पहुंचने में आसानी होगी।

    04472 नंबर की विशेष ट्रेन शकूरबस्ती से रात 9:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन तड़के 310 बजे रींगस रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यहां से मंदिर लगभग 17 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं।

    वापसी में 04471 नंबर की विशेष ट्रेन एक नवंबर को सुबह साढ़े चार बजे रींगस से चलकर सुबह 10 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव पटेल नगर, दिल्ली कैंट, बिसवासन, गुड़गांव, गढ़ी हरसरू, पटौदी रोड, रेवाड़ी, कुण्ड, अटेली, नारनौल, दबला, नीम का थाना, कांवत, श्री माधोपुर रेलवे स्टेशनों पर होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- सप्तक्रांति, वैशाली, लिच्छवी सब फुल, क्या दिल्ली के लिए अब किसी ट्रेन में जगह मिल सकती है?