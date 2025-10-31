खाटू श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी, जन्मोत्सव पर दिल्ली और हरियाणा को मिलेगा विशेष ट्रेन का फायदा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम मंदिर स्थित है। यहां दिल्ली एनसीआर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक नवंबर को बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इससे दिल्ली के साथ ही हरियाणा के यात्रियों को भी बाबा खाटू श्याम मंदिर पहुंचने में आसानी होगी।

04472 नंबर की विशेष ट्रेन शकूरबस्ती से रात 9:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन तड़के 310 बजे रींगस रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यहां से मंदिर लगभग 17 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं।

वापसी में 04471 नंबर की विशेष ट्रेन एक नवंबर को सुबह साढ़े चार बजे रींगस से चलकर सुबह 10 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव पटेल नगर, दिल्ली कैंट, बिसवासन, गुड़गांव, गढ़ी हरसरू, पटौदी रोड, रेवाड़ी, कुण्ड, अटेली, नारनौल, दबला, नीम का थाना, कांवत, श्री माधोपुर रेलवे स्टेशनों पर होगा।



