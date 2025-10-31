सप्तक्रांति, वैशाली, लिच्छवी सब फुल, क्या दिल्ली के लिए अब किसी ट्रेन में जगह मिल सकती है?
Indian Railways,IRCTC:छठ संपन्न होने के बाद अब महानगरों में लौटने के लिए रेलवे स्टेशनों पर अपेक्षा से अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। इनमें कई तो ऐसे हैं जो अपने लिए टिकट की तलाश में आरक्षण काउंटर तक पहुंचते हैं। नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों में सीटें फुल होने के बाद उनके पास अपने कार्य स्थल तक पहुंचने के लिए कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में रेलवे की ओर से स्पेशन ट्रेनों के परिचालन का फैसला बेहतर है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Indian Railways,IRCTC:छठ 2025 में शामिल होने के लिए किसी तरह मुजफ्फरपुर और बिहार के विभिन्न जिले पहुंचे परदेसियों को अब फिर से चिंता सताने लगी है। वापस लौटने की चिंता। सप्तक्रांति, वैशाली, लिच्छवी जैसी नियमित ट्रेनों में सभी सीटें आने वाले कई दिनों तक के लिए फुल चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली और अन्य महानगर में वे अपने कार्यस्थल तक कैसे पहुंचेंगे? यह बड़ा सवाल है।
विकल्प की तलाश
रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर से लेकर सीएससी और अन्य बुकिंग एजेंट्स के पास जाकर ये यात्री केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सप्तक्रांति, वैशाली, लिच्छवी के अतिरिक्त क्या कोई ऐसा विकल्प है जिसका प्रयोग कर दिल्ली व अन्य महानगरों के लिए टिकट हासिल किया जा सके? वहां तक सुरक्षित और आराम से पहुंचा जा सके?
रेलवे ने विशेष व्यवस्था की
छठ महापर्व के बाद यात्रियों की हो रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। न केवल राजधानी दिल्ली वरन देश के विभिन्न कोनों तक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। मुजफ्फरपुर, पटना, बरौनी, सहरसा, दरभंगा, गया आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी।
आनंद विहार/नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें
- 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार व शनिवार को मुजफ्फरपुर से 06:30 बजे खुलकर अगले दिन 05:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को मुजफ्फरपुर से 13:30 बजे खुलकर अगले दिन 10:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सीतामढ़ी से 23:55 बजे खुलकर अगले दिन 23:58 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
- 04015 सीतामढ़ी-नई दिल्ली स्पेशल एक दिसंबर तक प्रतिदिन सीतामढ़ी से 16:30 बजे खुलकर अगले दिन 18:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
- 04049 जयनगर-आनंद विहार स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को जयनगर से 10:00 बजे खुलकर अगले दिन 08:40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 04449 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल एक दिसंबर तक प्रतिदिन दरभंगा से 18:15 बजे खुलकर अगले दिन 23:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
- 04453 मानसी-नई दिल्ली स्पेशल दो दिसंबर तक प्रतिदिन मानसी से 01:10 बजे खुलकर अगले दिन 03:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
- 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल 10 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को सहरसा से 20:00 बजे खुलकर तीसरे दिन 00:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल 15 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, मंगलवार व शुक्रवार को पूर्णिया कोर्ट से 16:30 बजे खुलकर तीसरे दिन 00:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल एक दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 14:00 बजे खुलकर अगले दिन 11:15 बजे योगनगर ऋषिकेश पहुंचेगी।
दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें
- 05541 दरभंगा-यशवंतपुर स्पेशल 17 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 15:35 बजे खुलकर चौथे दिन 02:30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।
- 05543 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल 14 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 12:45 बजे खुलकर चौथे दिन 12:20 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।
- 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल 25 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार को मुजफ्फरपुर से 14:15 बजे खुलकर तीसरे दिन 11:00 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।
- 06262 मुजफ्फरपुर-बेंगलुरु कैंट स्पेशल पांच दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 23:45 बजे खुलकर चौथे दिन 07:30 बजे बेंगलुरु कैंट पहुंचेगी।
- 07358 रक्सौल-हुब्बल्लि स्पेशल 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 16:55 बजे खुलकर चौथे दिन 05:25 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी।
गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश के लिए ट्रेनें
- 09032 जयनगर-उधना स्पेशल 29 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से 23:00 बजे खुलकर तीसरे दिन 14:30 बजे उधना पहुंचेगी।
- 09068 जयनगर-उधना स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से 23:30 बजे खुलकर तीसरे दिन 12:30 बजे उधना पहुंचेगी।
मुंबई/पुणे/नागपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें
- 05585 सहरसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सहरसा से 17:45 बजे खुलकर तीसरे दिन 05:30 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
- 01044 मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन 13 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को मुजफ्फरपुर से 08:30 बजे खुलकर अगले दिन 22:50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी।
- 09062 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को बरौनी से 12:15 बजे खुलकर तीसरे दिन 06:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
- 07312 मुजफ्फरपुर-वास्को डी-गामा स्पेशल ट्रेन 25 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार को मुजफ्फरपुर से 14:45 बजे खुलकर तीसरे दिन 14:55 बजे वास्को डी गामा पहुंचेगी।
रेलवे प्रशासन को उम्मीद है कि नियमित ट्रेनों में जगह नहीं मिलने की वजह से होने वाली परेशानी इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया में यात्री सुविधा का विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। सभी वरीय अधिकारी वहां इसकी निगरानी कर रहे हैं।
