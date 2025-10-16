साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में छात्रा से यौन शोषण: आरोपित का IP एड्रेस हॉस्टल वाई-फाई से जुड़ा मिला, तलाश तेज

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मैदानगढ़ी स्थित साउथ एशियन विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा से यौन शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपित की ओर से भेजे गए धमकी भरे मैसेज और ई-मेल की जांच में पता चला है कि ये मैसेज बी-ब्लाॅक स्थित हाॅस्टल के आईपी एड्रेस से भेजे गए थे। इतना ही नहीं आरोपित की डिवाइस लगातार हाॅस्टल के वाईफाई से जुड़ा हुआ पाया गया। पुलिस मानकर चल रही है कि आरोपित जो कोई भी है वह वारदात से पहले और फिर बाद में भी विश्वविद्यालय परिसर में ही मौजूद था।

मैसेज भेजने की बात को कई बार बदला पुलिस की जांच में पीड़िता को धमकी भरे मैसेज भी इसी ब्लाक से भेजे गए थे। आरोपित का आइपी एड्रेस भी उसी वाई फाई का है, जिससे पीड़िता जुड़ी हुई थी। ऐसे में पुलिस ने अब उन सभी लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है, जो इस हाॅस्टल में रहते है या फिर पिछले पांच दिन में लगातार उनका यहां आना जाना रहा है। वहां से कुछ दूरी पर ही ब्वायज हाॅस्टल में भी पुलिस पूछताछ करेगी। सूत्रों ने बताया कि पीड़िता से भी पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है क्योंकि जांच के दौरान छात्रा ने भी मैसेज भेजने की बात को कई बार बदला है।

सुरक्षाकर्मी के बारे में कोई सुराग नहीं सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने दो दिन लगातार घटनास्थल पहुंची। रास्ते पर लगे लगभग सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब्त कर उनका विश्लेषण किया है, लेकिन आरोपियों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। वीडियो फुटेज में छात्रा अकेली आते और जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे यह माना जाए कि कोई छात्रा का पीछा कर रहा था। पुलिस को अभी तक उस सुरक्षाकर्मी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है, जिसके बारे में छात्रा ने बताया था।

डंप डाटा जांच के लिए जुटाया पुलिस ने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ कर ली है। अब बाहरी लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है, जो उस दौरान वहां मौजूद थे। ऐसे में पुलिस ने परिसर के पास के मोबाइल टावर का डंप डाटा जांच के लिए जुटाया है, ताकि वहां मौजूद लोगों की जानकारी निकाली जा सके। इधर छात्रा बेहद तनाव के दौर से गुजर रही है। उसे लगातार काउंसलिंग और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।