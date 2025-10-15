'जबरन मेरे कपड़े उतारने लगे और फिर...', बीटेक की छात्रा ने सुनाई आपबीती; ई-मेल भेजने वाले की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। यूनिवर्सिटी परिसर में बीटेक की छात्रा के जबरन कपड़े उतारने की कोशिश और सामूहिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। वहीं, पुलिस की जांच में सामने आया कि छात्रा को कई दिन से धमकी भरे ई-मेल मिल रहे थे। फिलहाल पुलिस ई-मेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है।

