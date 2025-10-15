Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जबरन मेरे कपड़े उतारने लगे और फिर...', बीटेक की छात्रा ने सुनाई आपबीती; ई-मेल भेजने वाले की तलाश तेज

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:55 PM (IST)

    दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की एक बीटेक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिसमें उसके कपड़े उतारने की भी कोशिश की गई। छात्रा को 'आर्यन यश' नाम से कई दिनों से धमकी भरे ई-मेल मिल रहे थे। रविवार रात एक गार्ड सहित चार लोगों ने छात्रा को खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ई-मेल भेजने वाले व अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। यूनिवर्सिटी परिसर में बीटेक की छात्रा के जबरन कपड़े उतारने की कोशिश और सामूहिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। वहीं, पुलिस की जांच में सामने आया कि छात्रा को कई दिन से धमकी भरे ई-मेल मिल रहे थे। फिलहाल पुलिस ई-मेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि 'आर्यन यश' नाम से छात्रा को तीन दिन से धमकी भरे ई-मेल मिल रहे थे। उसकी फोटो एडिट कर वायरल करने की भी धमकी दी गई। इससे मानसिक रूप से परेशान छात्रा रविवार की रात जब मेस के पास निर्माणाधीन भवन के पास बैठी थी, तो एक गार्ड समेत चार लोगों ने उसे खींचकर पास के कमरे में ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया।

    पुलिस ने पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर एफआइआर दर्ज की है। हालांकि, अभी तक आरोपितों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पीड़िता को ई-मेल भेजने वाले की भी तलाश कर रही है।

    यह भी पढ़ें- ताश के पत्तों के नाम पर होटल का कमरा, अंदर चल रहा था ये 'खेल'; मौके से 7 आरोपी दबोचे

    सोमवार को दोपहर करीब तीन बजे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन में इस घटना के संबंध में एक पीसीआर कॉल आई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची। कॉल छात्रा के किसी जानने वाले ने की थी। फिलहाल उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। पीड़िता के बयान के आधार पर उचित धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले की पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ जांच की जा रही है। - अंकित चौहान, पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी जिला

     