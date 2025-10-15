ताश के पत्तों के नाम पर होटल का कमरा, अंदर चल रहा था ये 'खेल'; मौके से 7 आरोपी दबोचे

Language
    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:03 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर के एक होटल में जुए के अड्डे पर छापा मारा। होटल के कमरों को ताश के पत्तों के नाम पर थीम दी गई थी। पुलिस ने मौके से 1.10 लाख रुपये बरामद किए और सात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस होटल मालिकों की भूमिका की जांच कर रही है और दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में पश्चिमी जिला पुलिस ने एक होटल के कमरे में चल रहे जुए का भंडाफोड़ करते हुए सात लोगों को मौके से पकड़ लिया। कीर्तिनगर स्थित देव पैलेस नामक इस होटल के कमरों को नंबरिंग की बजाय ताश के पत्तों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ नाम जैसे किंग, क्वीन, जैक, हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स आदि दिए गए हैं। दरवाजों पर इनके प्रतीक चिह्न लगे हैं।

    पुलिस का मानना है कि यह थीम जानबूझकर जुआ जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई है। मौके से पुलिस ने दांव पर लगे 1.10 लाख रुपये बरामद किए हैं।

    पुलिस का कहना है कि अब इसके मालिकों और अन्य संलिप्ताओं का पता लगाया जा रहा है। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त, दरादे शरद भास्कर के निर्देशानुसार, स्पेशल स्टाफ की टीम ने यह सफल ऑपरेशन अंजाम दिया।

    टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्या कर रहे थे, जबकि एसीपी ऑपरेशंस की देखरेख में सब-इंस्पेक्टर संजीत राणा, एएसआई ओमप्रकाश, हेड कॉन्स्टेबल गुमान, हेड कॉन्स्टेबल पवन कुमार और हेड कॉन्स्टेबल शमशेर जैसे अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    वहीं, छापामारी के दौरान पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगे और खेल के पत्ते व पैसे फेंकने लगे, लेकिन सतर्क टीम ने उन्हें दबोच लिया। मौके से बरामद रकम को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट तहत इस मामले में प्राथमिकी की है।