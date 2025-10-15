Language
    दिल्ली में अस्पताल की छठी मंजिल पर चढ़ा युवक, नीचे कूदने की दे रहा धमकी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में एक युवक छठी मंजिल पर चढ़ गया और कूदने की धमकी दे रहा है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और उसके इस कदम का कारण अज्ञात है। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से अस्पताल में दहशत का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी इमारत की छठी मंजिल के छज्जे पर एक युवक चढ़ गया और नीचे कूदने की कोशिश करने लगा। युवक बुधवार सुबह लगभग सात बजे से छज्जे पर बैठकर चिल्लाए जा रहा है। पुलिस ने युवक से बातचीत कर नीचे उतरने को कहा, लेकिन युवक जिद अड़ा रहा।

    दमकल विभाग के कर्मचारी हाइड्रा क्रेन लेकर युवक की नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है।

    बताया गया कि दमकल विभाग व पुलिस के जवान युवक को नीचे उतारने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन वह नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि व्यक्ति नशे की हालत में है।