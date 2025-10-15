दिल्ली में अस्पताल की छठी मंजिल पर चढ़ा युवक, नीचे कूदने की दे रहा धमकी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी इमारत की छठी मंजिल के छज्जे पर एक युवक चढ़ गया और नीचे कूदने की कोशिश करने लगा। युवक बुधवार सुबह लगभग सात बजे से छज्जे पर बैठकर चिल्लाए जा रहा है। पुलिस ने युवक से बातचीत कर नीचे उतरने को कहा, लेकिन युवक जिद अड़ा रहा।

दमकल विभाग के कर्मचारी हाइड्रा क्रेन लेकर युवक की नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है।

बताया गया कि दमकल विभाग व पुलिस के जवान युवक को नीचे उतारने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन वह नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि व्यक्ति नशे की हालत में है।