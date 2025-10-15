Language
    Gurugram Fire: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा टला, दो वाहनों में लगी भीषण आग

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:20 AM (IST)

    गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दो वाहनों में आग लगने से एक बड़ा हादसा टल गया। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मंगलवार रात को दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मच गया। पहली घटना झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुई, जहां दिल्ली की ओर जा रहे एक ट्राले के केबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्राले को अपनी चपेट में ले लिया। ट्राला चालक और एक अन्य व्यक्ति समय रहते नीचे उतर आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

    इसी बीच एंबियंस मॉल के समीप एक चलती कार में भी आग लग गई। कार चालक ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया और बाहर निकल आया। दोनों घटनाओं के कारण कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात व्यवस्था बाधित रही।

    सूचना मिलते ही सेक्टर-29 और उद्योग विहार दमकल केंद्र से गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मार्ग को फिर से सामान्य कर दिया। दमकल अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।