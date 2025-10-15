Gurugram Fire: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा टला, दो वाहनों में लगी भीषण आग

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मंगलवार रात को दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मच गया। पहली घटना झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुई, जहां दिल्ली की ओर जा रहे एक ट्राले के केबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्राले को अपनी चपेट में ले लिया। ट्राला चालक और एक अन्य व्यक्ति समय रहते नीचे उतर आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

इसी बीच एंबियंस मॉल के समीप एक चलती कार में भी आग लग गई। कार चालक ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया और बाहर निकल आया। दोनों घटनाओं के कारण कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात व्यवस्था बाधित रही।