    दिल्ली में 'सोलर सखी' अभियान की शरुआत, गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए करेंगी जागरूक

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने दिल्ली के गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'सोलर सखी अभियान' शुरू किया है। सोलर सखी योजना के तहत महिलाओं को 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के लाभों के बारे में जागरूक करेंगी। इस योजना में सोलर पैनल लगाने पर केंद्र और दिल्ली सरकार सब्सिडी प्रदान करती हैं। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

    दिल्ली में सोलर सखी अभियान की शुरुआत की गई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने सोलर सखी अभियान की शुरुआत की है।

    सोलर सखी गांवों में ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के बारे में लोगों विशेषकर महिलाओं को जागरूक करेंगी। इस योजना के अंतर्गत तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये और दिल्ली सरकार से 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है।

    उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पूठ खुर्द गांव में सोलर सखी अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाते हुए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। टीपीडीडीएल के अधिकारियों का कहना है कि इससे गांवों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के साथ महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को सशक्त बनाना है।

    अभियान की शुरुआत 100 प्रशिक्षित ‘सोलर सखियों’ से हुई है। टीपीडीडीएल के बिजली वितरण क्षेत्र में आने वाले 75 से अधिक गांवों में वह लोगों को जागरूक करेंगी। इस अभियान के उद्घाटन समारोह में शामिल दिल्ली सरकार के विद्युत सचिव नीरज सेमवाल कहा कि सोलर सखी जैसी पहलें नवीकरणीय ऊर्जा और महिला सशक्तीकरण दोनों को बढ़ावा देती हैं।

    टीपीडीडीएल के सीईओ द्विजदास बसाक ने इसे महिलाओं की अगुवाई में हरित ऊर्जा क्रांति की दिशा में उठाया गया कदम बताया। कंपनी की चीफ-कॉमर्शियल किरण गुप्ता ने कहा कि यह अभियान समावेशी विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

    इस अवसर पर दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (ऊर्जा) रवि दधीच, उत्तरी दिल्ली के डीएम कुमार अभिषेक, पार्षद अंजू अमन डबास सहित अन्य उपस्थित थे।

