दिल्ली में 'सोलर सखी' अभियान की शरुआत, गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए करेंगी जागरूक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने सोलर सखी अभियान की शुरुआत की है। सोलर सखी गांवों में ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के बारे में लोगों विशेषकर महिलाओं को जागरूक करेंगी। इस योजना के अंतर्गत तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये और दिल्ली सरकार से 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पूठ खुर्द गांव में सोलर सखी अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाते हुए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। टीपीडीडीएल के अधिकारियों का कहना है कि इससे गांवों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के साथ महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को सशक्त बनाना है।