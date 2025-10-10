Language
    अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में बढ़ा हिंदी का चलन, मातृभाषा में भी हो रही है पढ़ाई

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:40 PM (IST)

    सीबीएसई के निर्देशानुसार, दिल्ली के अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकांश छात्रों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा माना है। स्कूलों ने नर्सरी से हिंदी की पाठ्यपुस्तकें शुरू की हैं और संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में पेश किया जा रहा है। शिक्षक अब राज्य भाषाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा से जुड़ने में मदद मिल रही है। 

    रितिका मिश्रा, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के निर्देश के बाद, राजधानी के कई अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब प्राथमिक स्तर पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।

    मई में जारी दिशानिर्देशों में, बोर्ड ने कहा था कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की पहली भाषा (आर1) उनकी मातृभाषा या राज्य की भाषा होनी चाहिए। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के बहुभाषी शिक्षा पर ज़ोर के अनुरूप है।

    राजधानी के अधिकांश सीबीएसई स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं, जहां कक्षा एक से हिंदी, संस्कृत या उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, और छात्र कक्षा छह से तीसरी भाषा (विदेशी या स्थानीय) चुनते हैं।

    प्रधानाचार्यों ने बताया कि भाषा-मानचित्रण अभ्यास के दौरान, अधिकांश छात्रों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में पहचाना, भले ही उनके परिवार अलग-अलग राज्यों से हों। कुछ प्रधानाचार्यों ने बताया कि चूँकि अधिकांश परिवार पीढ़ियों से दिल्ली में रह रहे हैं, इसलिए हिंदी उनके संचार का सामान्य माध्यम बन गई है।

    रोहिणी स्थित माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने बताया कि पहले अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल पूरी तरह से अंग्रेज़ी में ही पढ़ाते थे। हालांकि, अब हमें एहसास हुआ है कि अगर ज़्यादातर परिवार हिंदी बोलते हैं, तो शिक्षकों को हिंदी में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे पूरी तरह से समझ सकें, खासकर प्राथमिक कक्षाओं में।

    उन्होंने बताया कि स्कूल अंग्रेज़ी पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा क्योंकि यह एक वैश्विक भाषा है, लेकिन इस सेमेस्टर से छात्रों को संस्कृत दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। विदेशी भाषाएं, जिन्हें पहले दूसरी भाषा माना जाता था, अब हॉबी क्लास में पढ़ाई जा रही हैं।

    वसुंधरा एन्क्लेव स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका गुलाटी ने बताया कि प्राथमिक कक्षाओं में अब हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ाई होती है। नई शिक्षा नीति के तहत, पहली बार नर्सरी में हिंदी की पाठ्यपुस्तकें शुरू की गई हैं। इससे पहले, हिंदी केजी में शुरू की गई थी। इससे ऊपर की कक्षाओं में, शिक्षक एक विशिष्ट राज्य भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बच्चों को उस भाषा में कुछ शब्द और वाक्य सिखाते हैं।

    होली इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ़ स्कूल्स के अध्यक्ष अजय अरोड़ा ने बताया कि स्कूल का पाठ्यक्रम बच्चों की उम्र के अनुसार तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी को पहली भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी या संस्कृत और तीसरी भाषा के रूप में एक विदेशी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है।