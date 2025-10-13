पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे छह अफ्रीकी नागरिकों को किया गिरफ्तार, भेजे जाएंगे स्वदेश
दिल्ली के निहाल विहार में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे छह अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कैमरून, घाना और नाइजीरिया के निवासी हैं, जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ा और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उन्हें निर्वासन के लिए हिरासत केंद्र भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। निहाल विहार थाना पुलिस ने चंदर विहार में रहने वाले छह अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी और वे सभी अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पेश किया और निर्वासन के लिए एक हिरासत केंद्र भेज दिया।
बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर को निहाल विहार थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम को चंदर विहार के एक घर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां छह विदेशी नागरिक रह रहे थे।
पुलिस की मौजूदगी भांपकर सभी ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। आरोपी कैमरून, घाना और नाइजीरिया के निवासी हैं। पुलिस ने उनसे पासपोर्ट और वीजा समेत अपने यात्रा दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए।
उन्होंने बताया कि उनके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। पुलिस ने उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने सभी गिरफ्तार नागरिकों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पेश किया। वहाँ से उन्हें निर्वासित करने के आदेश जारी किए गए। पुलिस ने सभी को नरेला के लामपुर स्थित हिरासत केंद्र में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, निर्वासन की कार्यवाही चल रही है।
समाप्त, गौतम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।