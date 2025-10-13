पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे छह अफ्रीकी नागरिकों को किया गिरफ्तार, भेजे जाएंगे स्वदेश

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। निहाल विहार थाना पुलिस ने चंदर विहार में रहने वाले छह अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी और वे सभी अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पेश किया और निर्वासन के लिए एक हिरासत केंद्र भेज दिया।

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर को निहाल विहार थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम को चंदर विहार के एक घर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां छह विदेशी नागरिक रह रहे थे।

पुलिस की मौजूदगी भांपकर सभी ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। आरोपी कैमरून, घाना और नाइजीरिया के निवासी हैं। पुलिस ने उनसे पासपोर्ट और वीजा समेत अपने यात्रा दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए।